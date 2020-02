Andrada entrenó diferenciado y su vuelta sigue siendo dudosa

Esteban Andrada no se entrenó con el resto del plantel en la práctica de ayer en Ezeiza y está en duda su posible vuelta ante Atlético Tucumán este sábado por la 19na. fecha de la Superliga de fútbol.

"Más allá de que Marcos (Díaz) esté bien, tenemos una semana para preparar a Andrada" dijo el técnico Miguel Russo después de la victoria de su equipo ante Talleres por 2 a 1, en Córdoba.

Esa declaración abría las puertas de una posible vuelta del guardavalla titular, más teniendo en cuenta que la semana pasada ya hizo gran parte del trabajo con sus compañeros. Sin embargo, el arquero de la selección, que viene de tener un esguince en la rodilla derecha, ayer y hoy estuvo en el gimnasio.

Russo deberá tener en cuenta el buen momento del exarquero de Huracán, figura en los dos partidos por la Superliga, y quizás no adelante la vuelta de Andrada, a quien quiere tener en plenitud en marzo cuando empieza la participación en la Copa Libertadores.

Mientras, Mauro Zárate volvió hoy a trabajar diferenciado en el gimnasio y en el campo, en el marco de la recuperación de su lesión en el gemelo interno derecho.

Con respecto al equipo, más allá de quién ocupa el arco, la otra duda es si Carlos Izquierdoz vuelve a ser titular, después de cumplir una fecha de suspensión al haber sido expulsado ante Independiente.

El resto podría ser el mismo que jugó el fin de semana pasado, ya que Frank Fabra y Jorman Campuzano están muy bien de las molestias por las cuales pidieron el cambio en la parte final ante Talleres, aunque hay que esperar la práctica de fútbol.

El lateral Nahuel Molina, por su parte, sigue entrenando con la reserva, realizando trabajos físicos pero no futbolísticos, ya que no arregló su continuidad en el club y su contrato vence el 30 de junio.

Molina fue prestado dos veces a Defensa y Justicia y una a Rosario Central, pero la conducción anterior, encabezada por Daniel Angelici no tomó la precaución de extender el vínculo contractual.

La situación de Molina se suma a la de otro juvenil, Santiago Ramos Mingo, quien no firmó su primer contrato y fue presentado en Barcelona “B”.

Hoy, después del entrenamiento, a las 9.30 y cerrado, en el centro de entrenamientos de Ezeiza, hablarán en conferencia de prensa Miguel Ángel Russo y un jugador.