Vélez derrotó con lo justo a Aucas de Ecuador

Vélez Sársfield logró anoche en su estadio "José Amalfitani" del barrio porteño de Liniers un ajustado triunfo, por la mínima diferencia, frente a Aucas de Ecuador, en el debut de ambos equipos en la Copa Sudamericana de fútbol 2020.

Luego de un primer tiempo sin goles, el único tanto del encuentro lo marcó el ex jugador de Boca Juniors y Racing Club, Ricardo Centurión, a los 30 minutos del segundo período, tras una gran acción personal del talentoso delantero de los dirigidos por Gabriel Heinze.

La visita terminó con diez jugadores por la expulsión en el complemento de Braian Sànchez, destacándose que este partido -cuya revancha se jugará en la altura de Ecuador, en el estadio de los ecuatorianos de casaca amarilla-, fue presenciado por el expresidente de Bolivia, Evo Morales, invitado especial de los principales directivos de la entidad de Liniers.

El mandatario boliviano depuesto por un golpe de Estado en noviembre pasado, a partir de las presiones que sufrió de parte de autoridades cívico-militares para dejar el cargo, a pesar de haber ganado las elecciones en octubre, asistió a la cabina número 22 del estadio José Amalfitani.

“Agradezco a las autoridades de Vélez por la invitación que me hicieron. Me permiten compartir esta fiesta en una Copa internacional”, expresó el depuesto presidente boliviano desde la cabina Nº 22 del estadio "José Amalfitani" capitalino.

Atlético Tucumán debuta en la fase 2 ante The Strongest

Atlético Tucumán inicia hoy su tercera participación en la Copa Libertadores enfrentando a The Strongest, en La Paz, Bolivia, una ciudad que le trae buenos recuerdos al conjunto "decano" ya que allí consiguió en 2018 un histórico triunfo ante el mismo rival, algo que no había logrado ningún equipo argentino en los últimos 50 años.

El encuentro, que corresponde a la segunda fase del torneo organizado por la Conmebol, se jugará desde las 21.30 (hora argentina) con televisación de Fox Sports; dirigirá el árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero y la revancha fue programada para el miércoles 12 de febrero en el estadio Monumental "José Fierro", en la capital tucumana.

El ganador de esta llave avanzará a la tercera fase y se medirá con el vencedor del duelo entre Atlético de Medellín, de Colombia, y Deportivo Táchira, de Venezuela, instancia que definirá una plaza en la fase de grupo de la Copa Libertadores para integrar la zona con Boca Juniors, Caracas de Colombia y Libertad de Paraguay.

Los casi 3.700 metros que separan al estadio "Hernando Siles" (donde se jugará el partido) del nivel del mar asustan a cualquiera, pero no a Atlético que en 2018 derrotó a The Strongest por 2 a 1, con goles de Nicolás Romat y Javier Toledo, en lo que fue el único triunfo de un equipo argentino en La Paz en los últimos 50 años.

En los 2.850 metros de Quito, Atlético también consiguió un triunfo histórico: el 1-0 de 2017 sobre El Nacional (con gol de Fernando Zampedri) que le posibilitó avanzar a la fase 3 de la competencia, donde luego venció a Junior de Colombia.

The Strongest llega a esta instancia golpeado por los resultados negativos que cosechó en el torneo boliviano y la continuidad del entrenador Mauricio Soria depende, en gran medida, de lo que suceda con el equipo en la competencia internacional.

Ayer, Internacional de Porto Alegre, en el debut continental del entrenador argentino Eduardo Coudet, rescató un buen empate sin goles con Universidad de Chile, en encuentro de ida de una de las series de la segunda fase de la Copa Libertadores de América.

En el estadio Nacional de Santiago, el conjunto gaucho, que desde el comienzo del 2020 es conducido por el ex DT de Racing, se llevó una igualdad, buscando resolver la eliminatoria en la revancha que se jugará la semana entrante en el estadio Beira Río.

El club brasileño contó con las presencias del zaguero central Víctor Cuesta (ex Independiente) y de los mediocampistas Damián Musto (ex Rosario Central) y Andrés D'Alessandro (ex River Plate), entre los titulares.

Por su lado, en el combinado azul se desempeñaron desde el arranque el lateral Matías Rodríguez (ex inferiores de Boca Juniors), el goleador Joaquín Larrivey (ex Huracán) y el enlace Walter Montillo (ex Tigre), quien vio la tarjeta roja a los 20 minutos de la segunda etapa, por doble amonestación, según informó el sitio Soccerway.