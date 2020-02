Delfino comienza a delinear el once titular en Sarmiento que visitará a Santamarina

El director técnico de Sarmiento, Iván Delfino, comienza a delinear el once titular en Sarmiento que el lunes visitará a Santamarina de Tandil en lo que será el debut oficial de la temporada 2020. El partido comenzará a las 20.30, será arbitrado por Julio Barraza y corresponde a la fecha 16 del Campeonato de la Primera Nacional.

En la recta final, Delfino ya definió gran parte de los once iniciales pero aún mantiene algunas dudas. Como este diario ya lo anticipó, ante la baja de Wilfredo Olivera por lesión, su reemplazante en la defensa será el juvenil Braian Salvareschi.

En definitiva, el arquero y los cuatro del fondo ya estarían casi confirmados y serían Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Salvareschi, Lucas Landa y Facundo Castet. Pero en la zona media es donde surgen las principales dudas. Es que en los amistosos de pretemporada el DT fue variando de nombres y también de esquemas, ya que probó con el tradicional 4-4-2 y también con el 4-4-1-1.

En la danza de nombres para ocupar las posiciones del mediocampo y del ataque, el volante por la banda derecha sería Gabriel Graciani; en el doble cinco podrían estar Federico Vismara y Fabio Vázquez; y por la banda izquierda pelean un lugar Francisco Molina, Claudio Pombo y Benjamín Borasi. Si Delfino decide jugar con una especie de enganche, el indicado para conectar a Pablo Magnín sería Sergio Quiroga. No obstante, si el DT opta por jugar con dos puntas, el que ingresaría al equipo sería Fernando Núñez y seguramente Quiroga se sumaría a la línea de volantes.

En conclusión, todas las hipótesis comenzarán a despojarse en los ensayos de fútbol previstos para los entrenamientos de hoy y mañana. Allí, el DT probará los once para el gran debut oficial. En este reinicio, Sarmiento, con 30 puntos, es escolta de San Martin de Tucumán que tiene 34, en las posiciones de la Zona 2.

Todos los detalles de la fecha 16

ZONA 1

VIERNES

A las 17.05: Barracas Central vs. Brown de Madryn (Nelson Sosa); y a las 21: Temperley vs. Estudiantes de Río Cuarto (Carlos Gariano).

SÁBADO

17.30: Estudiantes vs. Mitre de Santiago del Estero (Luis Lobo Medina); 19.05: Platense vs. Ferro (Jorge Baliño); y a las 20: San Martín de San Juan vs. Belgrano (Diego Ceballos).

DOMINGO

17.05: Deportivo Morón vs. Nueva Chicago (Pablo Dóvalo); a las 19: Agropecuario vs. Alvarado (Yamil Possi); y a las 20: Independiente Rivadavia vs. Atlanta (Leandro Rey Hilfer).

ZONA 2

VIERNES

19.05: Quilmes vs. Tigre (Carlos Córdoba); a las 21: Atlético de Rafaela vs. Brown de Adrogué (Fabricio Llobet); y a las 21.30: Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Deportivo Riestra (Lucas Novelli).

SÁBADO

17: Defensores de Belgrano vs. Gimnasia de Mendoza (Lucas Comesaña); y a las 17.05: All Boys vs. Chacarita Juniors (Yael Falcón Pérez).

DOMINGO

A las 18: San Martín de Tucumán vs. Almagro (Mario Ejarque); y a las 19: Instituto vs. Villa Dálmine (Pablo Giménez).

LUNES

A las 20.30: Santamarina de Tandil vs. Sarmiento (Julio Barraza).