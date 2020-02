Vélez recibe a Aucas de Ecuador

Vélez Sarsfield abrirá hoy su participación internacional en la temporada 2020, cuando enfrente como local a Aucas de Ecuador, en partido válido por la ida de una de las llaves preliminares de la Copa Sudamericana de fútbol. El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio José Amalfitani del barrio de Liniers y contará con el arbitraje del boliviano Gery Vargas. Habrá televisación de la señal de cable ESPN.

La revancha de esta serie se disputará el martes 18 del corriente en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito.

Ante la ausencia de Fernando Gago, el entrenador Heinze modificará el armado de la zona central y ubicará al chileno Pablo Galdames como uno de los responsables de la contención, junto a Gastón Giménez. Esta situación podría provocar el estreno como titular de Ricardo Centurión, la incorporación estrella del club en este mercado de pases.

Por su lado, Aucas es dirigido por el técnico argentino Maximiliano Villafañe. En la nómina que llegó a Buenos figuran los defensores Tomás Oneto (ex Talleres de Córdoba) y Alejandro Manchot (ex Boca Unidos de Corrientes); los mediocampistas Alejandro Frezzotti (ex Gimnasia de Jujuy) y Víctor Figueroa (ex Newell's) más el delantero Luis Escalada (ex Boca Juniors), nacionalizado ecuatoriano.

Probables formaciones

Vélez: Lucas Hoyos; Tomas Guidara, Lautaro Giannetti, Luis Abram y Braian Cufré; Gastón Giménez y Pablo Galdames; Agustín Bouzat, Lucas Robertone y Ricardo Centurión; Maximiliano Romero. DT: Gabriel Heinze

Aucas: Fernando Fernández; Jhon Espinoza, Edison Carcelén, Alejandro Manchot y Carlos Cuero; Edson Rodríguez, Alejandro Frezzotti, José Cazares y Víctor Figueroa; Carlos Arboleda y Edson Montaño. DT: Maximiliano Villafañe.