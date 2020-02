Sarmiento arranca la última semana de trabajo antes del debut en Tandil

El plantel profesional de Sarmiento comenzará hoy a transitar la última semana de entrenamientos antes del debut oficial de la temporada 2020, cuando el lunes 10 de febrero visite a Santamarina de Tandil en el partido que marcará el reinicio del Campeonato de la Primera Nacional.

En el regreso al trabajo, está previsto que el grupo de futbolistas se reencuentre a las 18 horas, en el predio Ciudad Deportiva, para dar inicio al primer entrenamiento de la semana.

Cabe recordar que el viernes, el equipo dirigido por Iván Delfino disputó el tercer amistoso de la pretemporada y cayó en el Estadio "Eva Perón" ante Agropecuario de Carlos Casares, por 1-0.

En el choque ante el "Sojero", Delfino alineó un titular con Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Brian Salvareschi, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Fabio Vázquez y Claudio Pombo; Sergio Quiroga y Pablo Magnín.

En lo que fueron los encuentros preparatorios, el equipo no logró buenos resultados (perdió 1 a 0 frente a Independiente de Chivilcoy y con el mismo marcador cayó ante Ferro) pero de todas maneras el DT se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos.

Cabe destacar que en ninguno de los tres amistosos estuvo presente el defensor Wilfredo Olivera, quien en principio el cuerpo médico informó acerca de una contractura muscular pero que luego se supo que la lesión revestía una mayor gravedad y se trataría de una distensión. Más allá de los diagnósticos, hay mucho optimismo en que el marcador central se recupere y llegue en buenas condiciones al choque en Tandil.

En definitiva, en la reanudación oficial, Sarmiento visitará a Santamarina el lunes 10 de febrero, en un encuentro que comenzará a las 20.30. El conjunto de nuestra ciudad, con 30 puntos, es escolta de San Martín de Tucumán que tiene 34, en las posiciones de la Zona 2.

En el regreso oficial, por la fecha 16, los partidos serán los siguientes:

Zona 1: Estudiantes (BA) vs. Mitre (SdE), San Martin (SJ) vs. Belgrano, Agropecuario vs. Alvarado, Barracas Central vs. Brown (PM), Dep. Morón vs. Nueva Chicago, Temperley vs. Estudiantes (RC), Platense vs. Ferro e Independiente Rivadavia (Mza) vs. Atlanta.

Zona 2: Def. de Belgrano vs. Gimnasia (M), Quilmes vs. Tigre, Atl. Rafaela vs. Brown (A), All Boys vs. Chacarita, Gimnasia (J) vs. Riestra, Santamarina vs. Sarmiento (J), Instituto vs. Villa Dálmine y San Martin (T) vs. Almagro.



La actualidad de Santamarina, el rival del Verde en el reinicio

Santamarina de Tandil, el viernes, afrontó su último encuentro de preparación en la previa a la reanudación del campeonato de la Primera Nacional. El rival de turno fue el Torito marplatense, elenco que se impuso por 1-0 en los dos cotejos.

En primer turno los once elegidos por Pablo Ricchieti fueron: Joaquín Papaleo; Adrián Scifo, Osvaldo Barsottini, Patricio Boolsen, Agustín Jara, Lucas Krupsky; Gustavo Iturra; Maximiliano Osurak, Jonás Acevedo, Valentín Depietri; Fernando Telechea.

Luego saltaron al campo de juego: Tomás Casas; Lautaro Arregui, Luca Orozco, Tomás Allende, Juan Ridao; Agustín Mazzolla, Marcelo Guzmán, Ezequiel Saporiti, Guillermo Santillán; Agustín Guiffrey y Thiago Beltrán.