Fernando Rodas, el exarquero de Sarmiento que se destaca actualmente como cantor de tangos

Fernando Antonio Rodas tiene 57 años y hace 21 años está en pareja con Patricia, con quien reside en Del Viso.

Es padre de dos hijos nacidos en Junín, los mellizos Facundo y Federico Rodas Ferrari (este último conocido periodista deportivo de radio La Red y canales deportivos de cable), quienes le dieron ya tres nietos, (Genaro y Felicitas, y Martina, respectivamente).

Hace poco más de tres décadas, Rodas –nacido en Pilar (Buenos Aires)- fue arquero de Sarmiento de Junín y, desde hace algunos años, es cantor profesional de tango, actividad que desarrolla con mucho talento y singular pasión.



Para rememorar su paso por el “verde” y hablar de su presente y futuro, Democracia entrevistó al exfutbolista y vigente tanguero, quien inicialmente detalló sobre sus inicios en el deporte más popular para los argentinos: “Fui siempre arquero y desde 1973 a 1984 hice divisiones inferiores y luego pasé a primera categoría en Atlanta, debutando en el círculo superior en 1984, en la Primera “B”. A Sarmiento de Junín llegué en el año 1986, de la mano de quien era presidente, el recordado Nelson ´Francho´ Benito. Jugué junto a Julio Correas, Ariel Giangualano, Walter Nievas, Soria, Ricardo Cajiao, Mauricio Gianfrancesco, Jorge Sotelo, Héctor Rodríguez, Germán Melo, Miguel Álvarez y Carlos Gatti, entre otros. El técnico era Héctor Silva y después Horacio ´Taqueta´ Barrionuevo”, recordó el “1”, a quien los hinchas del C.A.S. recuerdan por su cabello enrulado.

Tras destacar que “no recuerdo algún partido en especial en Sarmiento, porque para mí todos los partidos tenían la misma intensidad e importancia. No me gusta perder ni a la taba”, Rodas nos comentó: “De Sarmiento me fui a jugar a Villa Mitre de Bahía Blanca, después pasé por Ituzaingó, Deportivo Merlo y San Miguel, donde me retiré, a los 32 años”.

La música: su otra pasión

Tras abandonar el fútbol, Fernando Rodas decidió incursionar de lleno en la música, y un excompañero, en su época de arquero de Sarmiento, dijo a Democracia: “El loco (Rodas) andaba cantando todo el día”.

El intérprete reporteado por este medio, expresó al respecto: “la música siempre estuvo presente en mí. Nací en una casa de músicos y cantantes, siendo yo el menor de cuatro hermanos, todos cantan y tocan algún instrumento. Mi debut musical fue a los 12 años, a los 14 descubrí el tango y ahí me quedé. Actualmente, tomo y doy clases de canto. Mi cantor preferido, después de Carlos Gardel es Floreal Ruíz, quien hacía a la hora de cantar hace todo bien”, narró.

Sobre sus actuaciones como exponente del 2 x 4, el exfutbolista de Sarmiento dijo: “acá actué en varias provincias y en casi todos los escenarios de Buenos Aires. También recorrí gran parte de Centro América, Europa, dos veces Japón, Estados Unidos y Canadá. De hecho, en unos días vuelvo a ir a Norteamérica, y en mayo nuevamente andaré cantando por Europa. No soy autor y mi repertorio es muy amplio, debo tener alrededor de 300 temas en mi cabeza”, manifestó.

Es de destacar que Rodas, a comienzos de diciembre pasado, volvió a Junín para cantar en un espectáculo que se realizó en el salón auditorio del Sindicato Empleados de Comercio de Junín, en calle Saavedra 80.

“El fútbol es el mejor deporte que existe”

En la parte final de la charla, Rodas expresó su agradecimiento “A mis viejos, por la educación que me dieron; a mis hijos, por poder entendernos, querernos y respetarnos, los vuelvo a elegir cada día, y por supuesto a mi pareja, Patricia, quien es una mujer inteligente, sensible, compañera y es un apoyo inmenso e incondicional, porque si no, no me hubiera sido posible desarrollar mi profesión”.

Como corolario, el entrevistado confirmó: “Guardo los mejores recuerdos de Junín, donde nacieron mis hijos. Tengo algunos amigos y a varias personas que me trataron muy bien, cuando jugué en Sarmiento. El fútbol es el mejor deporte que existe, lástima que está horriblemente manoseado y desvirtuado, mientras que el tango, mi otra pasión, en 2009 declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y no es casual, hay que ver para creer lo que pasa en el mundo con el tango”, completó, enviando finalmente cordiales saludos a “Todos mis excompañeros de Sarmiento, con quienes disfruté tremendamente cuando defendí esos colores. ¡Buena vida para todos”, cerró el exarquero del Verde y actual reconocido cantor de tangos!