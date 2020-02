El “Alemán” Rubén Omar Naso ya está en la memoria colectiva de su amado Sarmiento

La inesperada muerte de Rubén Omar Naso provocó una enorme tristeza entre sus familiares, los socios y simpatizantes de Sarmiento, sus compañeros de trabajo, sus amigos y de toda la comunidad deportiva, en general.

“El Alemán”, como todos lo conocían, un apodo que le ganó al apellido, nació en la calle Vicente Gandini al 700, a pocas cuadras del estadio, un barrio que cobijó a todo Sarmiento, que venía de “Las Morochas” a inaugurar otro momento histórico en otra franja de la ciudad.

Obviamente, de chico caminó todas las dependencias del club, bebiendo las dulzuras de su segunda casa, junto a otros pibes de su edad. Su amor por la casaca verde venía de lejos y nunca se perdió. Por el contrario, se acrecentó a través del tiempo, más allá de las tristezas y las alegrías de un simple resultado, a la postre efímero.

Como el “Gordo” Troilo que amaba volver a sus fuentes, él siempre estaba llegando a la cancha. Antes y ahora. En las buenas y en las malas.

Desde muy joven abrazó el básquetbol de la institución, disciplina que nunca abandonó. En tiempos de vacas flacas (¿ Qué club nunca tuvo dificultades económicas ?), fue uno de los que colaboró a brazo partido para construir el gimnasio, junto a otros pioneros, como Juan Roberto Macario, Alberto Marrese, Carlos Lumbardini, “José Wanza, Chelo” Fernández, Sara Calleja, Sergio Lumbardini, Alfredo Correa y muchos otros allegados, tan anónimos como comprometidos, además de enamorados del básquet.

Naso tuvo un romance casi eterno con una línea política, el Peronismo, a la que abrazó con verdadera pasión. Sin embargo, supo confrontar sus convicciones con otras ideas, siempre respetando el disenso o la opinión diferente.

“Entre libertad, fraternidad e igualdad, me quedo con la igualdad”

Era un muchacho con quien se podía dialogar con absoluta franqueza, sin provocar resentimientos o tontos antagonismos. Vehemente para defender esa postura con pasión pero sin perder nunca la racionalidad. Como él mismo decía, “entre libertad, fraternidad e igualdad, me quedo con la igualdad”.

Como socio del club, analizaba cualquier medida dirigencial, sin importar quién la hubiese tomado, siempre con la misma vara: el sentido común, el apoyo tácito, sin dejar de agregarle una pizca de su propio pensamiento.

El “Alemán” Naso es y seguirá siendo un referente indiscutido para quienes quieran dedicarse a contar la historia de su entrañable Sarmiento. No habrá, seguramente, indiferencia y olvido para recordarlo siempre, con un aluvión de besos y abrazos testimoniales.

Estuvo a cargo de la atención de jugadores que el “verde” reclutaba y les daba pensión y a todos los trataba como a sus hijos, Luciano y Rodrigo, quienes junto a su nieto (Thiago), hijo del primero de ellos, eran la devoción del “Alemán”.

También Rubén Naso, quien trabajó varios años en los Talleres del exFerrocarril “General San Martín” y actualmente lo hacía en la agencia del PAMI Junín, pasó por el Club Atlético Villa Belgrano, teniendo a su cargo la Escuelita de Básquet de la institución de calle Siria y Borges.

Allí forjó a muchos chicos, no solo en este deporte sino como personas de bien, de allí que también se lo reconozca en la entidad “De la Placita”.

Los pibes de la pensión

Y para muestra, bastan algunas opiniones que quienes conocieron al “Alemán” volcaron en las redes sociales.

Lucas Ruíz, quien pasó por las formativas del C.A.S., expresó:

“Sobran las palabras en un momento como este, así que si están demás, mejor no decirlas. Solamente agradecerte por ser ´Mi papá de Junín´ porque así lo siento y seguramente mis compañeros de pensión en esos hermosos años jugando en el Verde piensan lo mismo, porque es así, nos hiciste formar parte de la familia del verde y de tu hermosa familia donde está mi otro hermano Rodrigo Naso... Gracias por todo ´Papá de Junín´, siempre vas a estar en mi corazón”, expresó con emoción Lucas Ruíz.

Otro jugador que pasó por el “verde”, desde las divisiones inferiores, Matías Prieto, señaló:

“Que jugada nos hizo la vida... increíble poder asimilar la noticia. Tantas y tantas noche debajo de esa tribuna, con miles de anécdotas en un momento difícil del club. Pero vos, Pironi y a veces mi viejo, se las arreglaban para darnos de comer. Cuántos te recuerdan y cuántos te lloran, eso demuestra la calidad de tipo que eras... Hasta siempre, gordo querido. Saludos allá arriba y desde hoy brilla una estrella verde más”.

Cristian Banegas, por su parte, manifestó en Face-book:

“Muy triste noticia con la que me toca amanecer hoy... Nunca voy a olvidar cuando nos cocinabas en el Club Atlético Sarmiento... eras un guía para nosotros, las sonrisas que nos sacabas y los valores que nos inculcaste.

Muchos años que no te veía pero marcaste mi adolescencia, solo queda enviar un fuerte abrazo a tus hijos Rodrigo Naso y Luciano Naso.

Siempre en mi corazón Rubén Naso; fuiste un grande amigo. Un fuerte abrazo y besos al cielo; se fue un amigo. Sarmiento de luto”, manifestó Banegas.