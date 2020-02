"Es una falta de respeto que digan que ya somos campeones", disparó Gallardo

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró ayer en conferencia de prensa que en el nuevo torneo de la Superliga "el campeonato no está resuelto" dado que "cualquiera le gana a cualquiera", tras lo cual confirmó que para el próximo partido repetirá los 11 nombres de su esquema y el sistema que le dio el triunfo ante Godoy Cruz.

“No tenemos que engañarnos, tendremos partidos duros, no me gusta la opinión de que ya somos campeones acá cualquiera le gana a cualquiera y en las definiciones no podés perder puntos y el campeonato no está resuelto, es una falta de respeto para los demás equipos decir que somos campeones”, aseveró.

También habló del estado del campo de juego del Monumental y recalcó que “la cancha está mala, no quiero que la maquillen y si está mala es para todos. Siempre pasa a principio de año. Nos tenemos que hacer responsables, la gente que se encarga de eso me lo explicó y me dijeron que en un mes y medio estará bien, esperemos que eso pase”.

Sobre el próximo rival, Central Córdoba de Santiago del Estero, advirtió que “va a ser un partido duro, los enfrentamos y tuvimos el dominio, pero no será igual. Es un entrenador inteligente y con jugadores estimulados y van a intentar hacer un gran partido y nosotros tratando de ganar en nuestra casa”.

Por otro lado, el Muñeco opinó sobre la salida de su hijo Nahuel Gallardo que se irá a préstamo a Defensa y Justicia tras debutar en 2017, sumar solo 7 partidos en primera y despedirse ayer en el triunfo de la reserva por 5-1 frente al equipo santiagueño.

“A Nahuel le va a venir bien, es una desafío y ojalá pueda sumar minutos en un equipo donde hay buenas experiencias, con una idea y le servirá, está formado para que le vaya bien y eso lo pienso como padre”, respondió este mediodía.

Gallardo se negó a opinar sobre los rumores de Pablo Pérez a River y de la polémica de Mauricio Macri en la FIFA y prefirió hablar de sus jugadores, del esquema y de las figuras que tendrá en el banco de suplentes.

“Hemos encontrado en nuestro equipo un buen acople; no va a cambiar mucho en cuanto al estilo y calidad aún variando el sistema, no descarto que vayamos jugando mejor y también puedo cambiar. No me ato a los sistemas, por ahí está mejor Juanfer Quintero y debo ponerlo”, aseveró.

Un banco de lujo

En cuanto a las figuras del banco, opinó: “Se juega por actualidad y ellos son los primeros en entender porque saben que es en beneficio del equipo, siguen siendo importantes por eso renuevan contratos y los quiero tener. Son importantes jueguen o no, el resto es decisión técnica”.

Al respecto recordó una anécdota: “El Chino Recova por ejemplo venía de jugar poco, los hinchas de Nacional no querían que vuelva y yo le dije que para jugar se lo iba a ganar y entendió. Jugaba media hora por partido y terminó siendo el más importante del equipo en ese torneo”.

Mascherano y Gago

En cuanto a los elogios de Javier Mascherano y la comparación con el Liverpool consideró: “El elogio es enorme por la comparación con el mejor equipo del momento, creo que se refería a la intensidad del juego y a la constancia en el tiempo y nos sostuvimos”.

Y, en cuanto a la lesión de Fernando Gago, se mostró compungido y señaló: “No sé qué le diría, le daría un abrazo fuerte por lo que pasó, es un gran jugador que pasó por situaciones muy tristes y me puse mal porque estaba viendo el partido, ojalá se reponga pronto”.

River, que tiene 33 puntos y es líder de la tabla, jugará con los siguientes 11 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero: Franco Armani, Paulo Díaz, Robert Rojas y Lucas Martínez Quarta; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Milton Casco; Igancio Fernández y De La Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez.