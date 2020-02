El Verde cayó ante Agropecuario en el último partido amistoso

Sarmiento perdió ayer 1 a 0 ante Agropecuario Argentino de Carlos Casares en el último partido amistoso de la pretemporada de cara al reinicio del Campeonato de la Primera Nacional. El encuentro se desarrolló por la mañana, en el Estadio "Eva Perón" y por decisión del entrenador no se permitió el ingreso de espectadores. El único tanto fue obra de Mariano Miño, tras un encuentro que se prolongó por 80 minutos.

El elenco dirigido por Iván Delfino, alistó a Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Braian Salvareschi, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Fabio Vázquez, Federico Vismara (Francisco Molina) y Claudio Pombo (Benjamín Borasi); Sergio Quiroga (Bruno Liuzzi) y Pablo Magnín.

El "Sojero" formó con Martín Perafán; Ezequiel Parnisari (Lucas Vesco), Federico Rosso y Nicolás Dematei; Exequiel Narese, Alejo Montero, Fernando Juárez, Miño y Agustín García Basso (Franco Quiroz); Matías Defederico (Brian Blando) y Martín Comachi (Alejandro Gagliardi).

En el partido de los suplentes, Sarmiento también cayó por la mínima y formó con Facundo Daffonchio; Lautaro Geminiani, Juan Caviglia, Juan Antonini y Laureano Puñet; Facundo Castelli, Fermín Antonini, Ariel Cólzera y Molina; Julián Brea (Fernando Núñez) y Diego Chaves.

Cabe recordar que en los dos amistosos Sarmiento no había cosechado buenos resultados (perdió 1 a 0 frente a Independiente de Chivilcoy y con el mismo marcador cayó ante Ferro), pero de todas maneras el DT se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos.

Lo que viene

En la reanudación oficial, Sarmiento visitará a Santamarina de Tandil, el lunes 10 de febrero, en un encuentro que comenzará a las 20.30. El conjunto de nuestra ciudad, con 30 puntos, es escolta de San Martin de Tucumán que tiene 34, en las posiciones de la Zona 2.

En el regreso oficial, por la fecha 16, los partidos serán los siguientes:

Zona 1: Estudiantes (BA) vs. Mitre (SdE), San Martin (SJ) vs. Belgrano, Agropecuario vs. Alvarado, Barracas Central vs. Brown (PM), Dep. Morón vs. Nueva Chicago, Temperley vs. Estudiantes (RC), Platense vs. Ferro e Independiente Rivadavia (Mza) vs. Atlanta.

Zona 2: Def. de Belgrano vs. Gimnasia (M), Quilmes vs. Tigre, Atl. Rafaela vs. Brown (A), All Boys vs. Chacarita, Gimnasia (J) vs. Riestra, Santamarina vs. Sarmiento (J), Instituto vs. Villa Dálmine y San Martin (T) vs. Almagro.

Por último, cabe destacar que el jueves se sortearon las llaves de los 32avos de final de la Copa Argentina y Sarmiento jugará con el ganador del choque entre Douglas Haig de Pergamino y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.