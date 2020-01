Ganaron Sarmiento, Ambos Mundos y Moreno y junto con Origone pasaron a la segunda fase

Ayer se disputó la séptima y última fecha de la Zona "A" del campeonato nocturno de fútbol “Horacio Labatti” 2019/2020 que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que tiene en juego la Copa "Transporte Jatip".

Una definición apasionante con varios equipos pugnando por clasificar a la segunda etapa, lo cual ya había logrado por anticipado Origone de Agustín Roca.

Los de la vecina localidad, recibieron a un Sarmiento que necesitaba ganar para clasificarse y que lo hizo con lo justo, venciendo 1 a 0 a los dirigidos por Federico Rodríguez, con gol en el segundo tiempo del zaguero central, Guido Cognini, tanto que premió al mejor de los dos, ya que el "verde" fue superior en los 90 minutos.

También triunfo y terminó ganando el grupo de Ambos Mundos, al vencer con cierta comodidad al ya eliminado de antemano Rivadavia de Lincoln.

Fue 2 a 0 en el estadio de Villa Triángulo, con conquistas de Federico Barragán a los 19´ de la etapa inicial y de Agustín Corredera a los 16´ del complemento, para darle el triunfo y la clasificación a los dirigidos por Carlos "Lagarto" González.

En el otro encuentro, en el que los dos elencos pugnaban por la clasificación, Mariano Moreno se hizo fuerte en su estadio "Raúl Vasco Barcelona" y doblegó 2 a 1 a un Jorge Newbery que terminó con nueve hombres en cancha.

El encuentro fue emotivo, con opciones para ambos elencos, y en la etapa inicial se puso arriba en el score el visitante. A los 29´, tras gran jugada con pase filtrado de Germán Tuso, convirtió la apertura Daniel Torres, quien picó en posición dudosa y definió bien ante el arquero morenista.

Lo empató a los 47´ el "Bataraz", tras un centro de Juan Citate que bajó de cabeza Renzo Palermo y mandó a la red Matías Palacios, para poner el 1 a 1 con el cual se fueron al descanso.

En el complemento, con los dos buscando el triunfo y la clasificación, lo ganó Moreno (terminó con diez jugadores) con una jugada de dos de sus ingresados en el complemento. Buena maniobra de Matías García en la primera que tocó, pase a Luciano Giulio y este definió ante Oscar De Giulio, para darle el éxito y el pase a la segunda ronda a los dirigidos por Diego "Pipo" Martino.

Por cuartos de finales, a un solo partido, los cruces serían éstos:

Independiente vs. Origone; River Plate vs. Sarmiento; Ambos Mundos vs. Sarmiento y Mariano Moreno vs. Villa Belgrano, con ventaja deportiva para los nombrados en primer término en cada llave, quienes con empatar estarán en semifinales.