Miguel Ángel Russo probó con Villa por la izquierda y arriba Soldano acompañó a Tévez

El entrenador de Boca, Miguel Angel Russo, paró ayer un equipo con tres cambios respecto al que jugó contra Independiente para enfrentar el próximo domingo a Talleres de Córdoba.

En la primera práctica de fútbol de la semana Russo ubicó a Franco Soldano como centro delantero, en tanto Tevez, que en principio iba a ser el "9" en el estadio Córdoba, lo hizo como enlace, y el colombiano Sebastián Villa como extremo por izquierda.

El equipo formó con Marcos Díaz; Julio Buffarini, Lisandro López, Junior Alonso y Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández y Sebastián Villa; Franco Soldano y Carlos Tevez.

De esta formación quedan tres certezas y una duda: Marcos Díaz seguirá siendo el arquero, más allá de que Esteban Andrada empezó a entrenarse con el resto después de su esguince en rodilla derecha.

Russo no quiere apurar la recuperación de Andrada, quien inclusive no viajará a Córdoba y en el banco estará Manuel Roffo.

Junior Alonso, como se suponía, ingresará por el suspendido Carlos Izquierdoz, como ya lo hizo el domingo pasado cuando el defensor fue expulsado en el primer tiempo.

Y la tercera certeza es que Soldano reemplazará al lesionado Mauro Zárate, quien ayer estuvo en kinesiología reponiéndose de su lesión de gemelo interno grado 1 de pierna derecha.

Así, el delantero ex Unión le gana la pulseada a Ramón Abila, ya que a Russo no le cayó bien la expulsión de Wanchope en el amistoso ante Athletico Paranaense y, además, tuvo un entredicho con el árbitro Fernando Echenique por el cual el técnico demoró 10 minutos su ingreso por Tevez en el partido con Independiente. En resumen, la duda es si Villa será finalmente el extremo por izquierda o volverá a jugar Agustín Obando en ese sector como contra Independiente.

El mercado de pases

Con respecto al tema pases, el defensor peruano Carlos Zambrano terminó de acordar su incorporación a Boca proveniente del Dynamo de Kiev. El club de Ucrania recibirá 1.800.000 euros y el defensor tendrá un contrato por tres años que firmaría en las próximas horas.

Además, la entidad xeneize se interesó por el juvenil Matías Godoy, delantero de Atlético de Rafaela de 18 años que integra la selección argentina Sub 17.

Con respecto al futuro de Alexis Mac Allister, en estos momentos jugando el torneo Preolímpico Sub 23, el representante del Brighton, club dueño del pase, sigue en Buenos Aires tratando de que el jugador regrese a Inglaterra antes de junio, cuando vence su vínculo con Boca.

El equipo inglés, en zona de descenso en la Premier League, ofreció ahora 800.000 euros para destrabar la salida pero los dirigentes de Boca no se quieren desprender del jugador.

Las próximas horas serán claves, ya que en Inglaterra el libro de fichajes de invierno termina mañana.

Boca vuelve a los entrenamientos hoy, desde las 9.30, en el centro de entrenamientos de Ezeiza y al término hablará Russo en conferencia de prensa.

Boca jugará de visitante el próximo domingo ante Talleres de Córdoba, por la fecha 18 de la Superliga, con el arbitraje de Fernando Rapallini.