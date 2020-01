Sarmiento juega el último amistoso ante Agropecuario Argentino de Carlos Casares

Hoy, desde las 9, Sarmiento juega el tercer partido amistoso de la pretemporada. Será ante Agropecuario Argentino de Carlos Casares, en un encuentro que le servirá al Verde para seguir sumando minutos de fútbol de cara al debut oficial en el reinicio del Campeonato de la Primera Nacional.

De cara al choque de hoy, el entrenador Iván Delfino pondrá en cancha al probable equipo titular que el lunes 10 de febrero debutará en Tandil ante Santamarina. Por lo ensayado en la semana, el conjunto de nuestra ciudad podría alinear con Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Brian Salvareschi, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Sergio Quiroga y Claudio Pombo; Benjamín Borasi y Pablo Magnín.

Cabe recordar que en los dos amistosos que disputó Sarmiento, el entrenador Iván Delfino apostó al tradicional 4-4-2 para ir definiendo el once ideal. En estos dos choques, el equipo no obtuvo buenos resultados (perdió 1 a 0 frente a Independiente de Chivilcoy y con el mismo marcador cayó ante Ferro) pero el DT se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos.

También desde lo futbolístico cabe recordar que el entrenador aún no pudo contar con dos jugadores claves como lo son el defensor Wilfredo Olivera y el delantero Pablo Magnín. En el caso del marcador central, se sigue recuperando de una distención muscular y al parecer llegaría en condiciones para el debut ante Santamarina, mientras que el atacante sería hoy de la partida en el amistoso ante el "Sojero".

Debut en el torneo

Como este diario lo informó durante la semana, el equipo de Delfino debutará en el reinicio del torneo de la Primera Nacional el lunes 10 de febrero, a las 20.30 horas, en Tandil, ante Santamarina y en el marco de la fecha 16 de la Zona 2.

Cabe recordar que en el torneo, Sarmiento, con 30 puntos, es escolta de San Martin de Tucumán que tiene 34, en las posiciones de la Zona 2.

En el regreso oficial, por la fecha 16, los partidos serán los siguientes:

Zona 1: Estudiantes (BA) vs. Mitre (SdE), San Martin (SJ) vs. Belgrano, Agropecuario vs. Alvarado, Barracas Central vs. Brown (PM), Dep. Morón vs. Nueva Chicago, Temperley vs. Estudiantes (RC), Platense vs. Ferro e Independiente Rivadavia (Mza) vs. Atlanta.

Zona 2: Def. de Belgrano vs. Gimnasia (M), Quilmes vs. Tigre, Atl. Rafaela vs. Brown (A), All Boys vs. Chacarita, Gimnasia (J) vs. Riestra, Santamarina vs. Sarmiento (J), Instituto vs. Villa Dálmine y San Martin (T) vs. Almagro.

Copa Argentina

En cuanto al futuro deportivo del Verde, cabe destacar que ayer se sortearon las llaves de los 32avos de final de la Copa Argentina y Sarmiento jugará con el ganador del choque entre Douglas Haig de Pergamino y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

El cuadro completo de los 32avos de final de la Copa Argentina, es el siguiente: Newell's Old Boys vs. el vencedor entre Sportivo Peñarol de San Juan-Sportivo Desamparados de San Juan; Sarmiento vs. El vencedor entre Douglas Haig de Pergamino-Defensores de Belgrano de Villa Ramallo; Aldosivi de Mar del Plata vs. Talleres de Remedios de Escalada; Temperley vs. Deportivo Riestra; Arsenal vs. Huracán Las Heras de Mendoza; y Estudiantes de Río Cuarto vs. El vencedor entre Chaco For Ever-Sarmiento de Resistencia.

Además: Talleres de Córdoba vs. Atlético de Rafaela; Vélez Sarsfield vs. Deportivo Camioneros de Luján; Rosario Central vs. El vencedor entre Boca Unidos de Corrientes-San Martín de Formosa; Godoy Cruz de Mendoza vs. Justo José de Urquiza; San Martín de Tucumán vs. San Martín de San Juan; Racing Club vs. El vencedor entre Unión Sunchales- Sportivo Belgrano de San Francisco; San Lorenzo vs. Liniers; Defensa y Justicia vs. Estudiantes de Buenos Aires; Tigre vs. Alvarado de Mar del Plata; Independiente vs. Villa Mitre de Bahía Blanca; y Boca Juniors vs. Claypole.

Completan: Defensores de Belgrano vs. Almirante Brown; Atlético Tucumán vs. Comunicaciones; River Plate vs. Defensores de Pronunciamiento; Huracán vs. El vencedor entre Sportivo Las Parejas-Sportivo Estudiantes de San Luis; Atlanta vs. Villa San Carlos; Patronato de Paraná vs. Instituto de Córdoba; Lanús vs. Real Pilar; Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Sportivo Barracas; Unión de Santa Fe vs. Sportivo Dock Sud; Colón vs. El vencedor entre Ferro Carril Oeste de General Pico-Cipolletti de Río Negro; Argentinos Juniors vs. Cañuelas; Estudiantes de La Plata vs. Deportivo Laferrere; Central Córdoba de Santiago del Estero vs. San Telmo; Platense vs. Deportivo Madryn de Chubut; y Banfield vs. Atlético Güemes de Santiago del Estero.