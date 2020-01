"Vamos a hacer todo lo posible para traer los tres puntos" ante Argentinos, dijo Mauricio Martínez

El defensor de Racing Club Mauricio Martínez aseguró ayer que su equipo hará "todo lo posible para traer los tres puntos" en el partido con Argentinos Juniors, de visitante, el sábado próximo por la 18va fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

"Vamos a hacer todo lo posible para traer los tres puntos a casa", declaró Martínez en rueda de prensa tras la práctica matutina desarrollada en el predio Tita.

"Va a ser un partido difícil que lo vamos a tener que combatir todo el tiempo, pero si hacemos las cosas bien los vamos a traer a casa", continuó el autor del único tanto de su equipo ante Atlético Tucumán (1-1), de local, el domingo pasado por la 17ma. fecha.

"Pensamos en partido tras partido. Dejamos pasar una final y el sábado tenemos una final más", añadió 'Caramelo' sobre el choque del sábado ante el conjunto de La Paternal, que cuenta con 30 puntos, al igual que Boca Juniors, a tres del líder River Plate (33).

Martínez, de 26 años, además destacó el funcionamiento del puntero del torneo, a la vez que sostuvo que la 'Academia' tiene que "seguir haciendo las cosas" que propone el entrenador Sebastián Beccacece para continuar cerca de la punta.

"River juega muy bien, pero nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas que venimos haciendo hasta ahora. Hay que darle tiempo al entrenador", opinó.

"La idea de Sebastián es muy clara y de a poco la estamos imponiendo en el campo. Es un buen entrenador con una buena idea", siguió sobre el extécnico de Independiente y Defensa y Justicia.

"Con trabajo y con tiempo nosotros vamos a andar muy bien", amplió el futbolista surgido de la cantera 'albiceleste'.

El exjugador de Rosario Central también hizo mención a su competencia con el mediocampista chileno Marcelo Díaz y al respecto afirmó que "siempre va a ser sana".

"Nuestra pelea siempre va a ser sana y va a depender del técnico dónde me ponga. Yo solo quiero jugar", dijo.

Sobre el empate del último domingo ante Atlético Tucumán, en lo que fue el debut oficial del técnico Beccacece, Martínez sostuvo que no sabe si quedaron "en deuda", aunque admitió que tienen que "seguir mejorando".

"No sé si quedamos en deuda, pero está claro que tenemos que seguir mejorando. Hicimos cosas buenas y otras las tenemos que seguir trabajando durante la semana", concluyó Martínez.



Entrenamiento del plantel

Respecto del entrenamiento, los futbolistas comenzaron con la entrada en calor con movilidad, y luego hicieron trabajos en la zona defensiva y de definición.

Los jugadores Lisandro López, Leonel Miranda, Matías Rojas, Héctor Fértoli y Tiago Banega, titulares en la igualdad frente a los tucumanos, trotaron alrededor del campo de juego.

Mientras que Lucas Orban, Julián López, Diego 'Pulpo' González y Augusto Solari llevaron a cabo trabajos en el campo para continuar con la recuperación de sus respectivas dolencias físicas.

El plantel volverá a los entrenamientos hoy, desde las 9, en el Predio Tita, a puertas cerradas y sin atención a la prensa.

Racing Club visitará a Argentinos Juniors el próximo sábado desde las 21.45 en el estadio Diego Armando Maradona, con arbitraje de Fernando Echenique, en un encuentro válido por la 18va. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).