El Quilmes de Sava no arranca

Facundo Sava llegó a Quilmes para cambiar la imagen del equipo pero por ahora esa modificación no apareció y en lo que va de la pretemporada, el Cervecero no pudo conocer la victoria.

Con el comienzo del campeonato a la vuelta de la esquina, el equipo titular de Sava perdió por 2-1 ante el Pincha de Caseros. Gabriel Ramírez abrió el marcador para Quilmes, pero luego se lo dieron vuelta con goles de Francisco González Metilli y Matías Gallegos.

La primera formación que paró el Colorado fue: Marcos Ledesma, Raúl Lozano, Alan Alegre, Carlos Matheu, Abel Masuero, Matías Noble, David Drocco, Gabriel Ramírez, Juan Emmanuel Culio; Leandro González y Mariano Pavone.

Por su parte, el segundo equipo, que disputó un encuentro de dos tiempos de 30 minutos, pudo conseguir la victoria. Los suplentes de Quilmes ganaron 2-0 con goles de Tomás López y Brandon Obregón.

Los alternativos salieron a la cancha con: Alejandro Medina, Martín Ortega, David Ledesma, López, Agustín Bindella, Matías Fernández, Alejandro Altuna, Obregón, Cristian Zabala, Justo Giani y Facundo Bruera.

El Cervecero no pudo ganar y esa falta de resultados positivos en los amistosos preocupa al mundo Quilmes de cara a lo que se viene en la reanudación de la Primera Nacional. Quilmes debutará ante Tigre en el Centenario.