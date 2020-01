Sarmiento: El plantel dio inicio a una nueva semana de pretemporada

El plantel profesional de Sarmiento regresó ayer a los entrenamientos y continúa su puesta a punto de cara al reinicio del Campeonato de la Primera Nacional estipulado para el fin de semana del 8 de febrero.

La primera práctica de la semana se realizó ayer por la tarde en el predio Ciudad Deportiva. En el regreso a la actividad, la mayoría de los futbolistas realizaron un trabajo con pelota en espacios reducidos y también continuaron reforzando la parte física con ejercicios especiales.

Entre las principales novedades, el único ausente en la práctica fue el defensor Wilfredo Olivera quien se sigue recuperando de una distensión muscular que ya le viene costando más de diez días de recuperación y que lo viene marginando de los dos amistosos que hasta ahora jugó Sarmiento.

Quien sí se mostró recuperado fue el delantero Pablo Magnín. El atacante del Verde trabajó ayer a la par de sus compañeros pero aún no se sabe si continuará en Sarmiento en la segunda parte del torneo. Como este diario ya lo anticipó, Magnín tiene una oferta del fútbol español y si el club que lo pretende paga la rescisión del contrato, el atacante de 29 años armaría las maletas para cumplir el sueño de desembarcar en el fútbol europeo.

Sobre el caso de Magnín la dirigencia de Sarmiento confirmó la oferta pero las negociaciones se realizan en una absoluta discreción. De hecho, por ahora no se conoce el nombre del club que pretende al jugador aunque algunos trascendidos mencionan al Celta de Vigo.

Desde lo futbolístico, está claro que la partida de Magnín generaría un problema importante en la ofensiva de Sarmiento ya que, ni más ni menos, se iría el goleador del equipo y del torneo de la Primera Nacional. Por el momento, la posibilidad existe y las negociaciones estarían avanzando.





El equipo en los amistosos

En los dos amistosos que disputó Sarmiento obtuvo derrotas. Primero fue en el Estadio "Eva Perón", ante Independiente de Chivilcoy, por 1 a 0; y con ese mismo resultado cayó el último sábado, de visitante, ante Ferro.

La derrota en ambas presentaciones no es algo que al entrenador Delfino le preocupe, ya que en estos encuentros el DT aclaró que lo más importante es sumar minutos de juego y seguir buscando el rendimiento ideal.

También es cierto que en ambos encuentros, el entrenador tuvo que realizar cambios obligados. En el primer duelo, ante el Rojo de Chivilcoy, Delfino probó con Yamil Garnier como marcador central, en reemplazo del lesionado Olivera; y en la delantera jugó Fernando Núñez por Magnín. Además de esas variantes, en la línea media también realizó algunos cambios de nombres pero siempre manteniendo el 4-4-2 tradicional.

En definitiva, está claro que si el DT tiene a todos sus futbolistas en condiciones, un once titular, hoy, sería con Manuel Vicentini, Garnier, Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Fabio Vázquez y Francisco Molina; Sergio Quiroga y Magnín.

El resto de los jugadores que integran el plantel, son los arqueros Lautaro Amade, Facundo Daffonchio y Martín Moyano; los defensores Brian Salvareschi, Juan Antonini, Martín García y Lautaro Geminiani; los volantes Benjamín Borasi, Juan Caviglia, Claudio Pombo, Fermín Antonini, Franco Leys, Bruno Liuzzi y Ariel Cólzera; y los delanteros Fernando Núñez, Julian Brea, Facundo Castelli y Diego Chaves.



Últimos amistosos y el debut oficial

Tras el amistoso del último sábado, este viernes, el Verde recibirá en el "Eva Perón" a Agropecuario Argentino de Carlos Casares. Habrá un cuarto choque amistoso con rival, día y horario a confirmar.

En el torneo, Sarmiento, con 30 puntos, es escolta de San Martin de Tucumán que tiene 34, en las posiciones de la Zona 2. En el debut oficial, el equipo de Delfino visitará a Santamarina de Tandil el fin de semana del 8 de febrero en el partido correspondiente a la fecha 16.

En el regreso, por la fecha 16, los partidos serán los siguientes:

Zona 1: Estudiantes (BA) vs. Mitre (SdE), San Martin (SJ) vs. Belgrano, Agropecuario vs. Alvarado, Barracas Central vs. Brown (PM), Dep. Morón vs. Nueva Chicago, Temperley vs. Estudiantes (RC), Platense vs. Ferro e Ind. Rivadavia vs. Atlanta.

Zona 2: Def. de Belgrano vs. Gimnasia (M), Quilmes vs. Tigre, Atl. Rafaela vs. Brown (A), All Boys vs. Chacarita, Gimnasia (J) vs. Riestra, Santamarina vs. Sarmiento (J), Instituto vs. Villa Dálmine y San Martin (T) vs. Almagro.