Arsenal y Newell's repartieron puntos en Sarandí por la Superliga

Arsenal y Newell's Old Boys igualaron ayer por la tarde 1 a 1, en la localidad bonaerense de Sarandí, en la continuidad de la 17ma. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

Fernando Torrent (25m.Pt) abrió el marcador para el elenco local y empató Maximiliano Rodríguez de penal (43m.Pt) para el conjunto rosarino. El cotejo se jugó en el estadio Julio Humberto Grondona y fue arbitrado por Ariel Penel.

Ya con el empate, en el complemento insistió el local y tuvo una buena chance con Gastón Álvarez Suárez, pero su disparo fue tapado por Sappa. Newell's respondió con dos réplicas peligrosas; primero cuando Albertengo no llegó a conectar un centro de Maximiliano Rodríguez y luego con un remate del portugués Leal que Sappa rechazó al tiro de esquina.

Luego el partido decayó, por la alta temperatura que sufrieron los jugadores, y ya no se sacaron ventajas.