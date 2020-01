Delfino: "Estamos probando muchas cosas aunque la idea sigue siendo la misma"

Sarmiento se sigue preparando para el reinicio del Campeonato de la Primera Nacional y en ese marco el entrenador Iván Delfino analizó ayer los objetivos de la pretemporada.

En una entrevista publicada por la página oficial del club en Facebook, Delfino dijo: "Estamos bien, trabajando mucho y es importante haber empezado a ensayar fútbol en cancha completa; algo que no habíamos hecho en la pretemporada".

Añadió: "Desde la parte física, los muchachos respondieron bien y desde lo futbolístico estamos avanzando también. Así que muy conformes con todo lo que venimos haciendo. Estamos probando muchas cosas aunque la idea sigue siendo la misma. Es un momento para hacerlo para que cuando arranquemos en el torneo ya sepamos lo que cada uno tiene que hacer".

En relación a los jugadores que sufren algunas molestias musculares, el DT del Verde analizó: "Con Wilfredo (Olivera) y con Pablo (Magnín) venimos siendo cautos y no queremos hacer nada para complicar las cosas. La intención es que la semana que viene puedan sumarse a la par del resto".

Por último, sobre la situación financiera por la que atraviesa el club, completó: "A veces pasa que la situación económica no es la ideal y hay que adaptarse. Sarmiento no es la excepción de la realidad por la que pasan el resto de los clubes. Sabemos que hay clubes que se han tenido que desprender de jugadores importantes. No es una situación fácil".

"Tenemos un plantel corto pero en la primera parte del torneo han jugado todos. Si viene alguien me gustaría que sea para sumar a lo que venimos haciendo. Pero bueno, el objetivo hoy es fortalecer el equipo, mejorar en los aspectos que no fuimos tan buenos y potenciar todo lo bueno que hicimos", finalizó.

Doble entrenamiento y viaje a Capital Federal

El plantel profesional de Sarmiento se entrenará hoy en doble turno y en horas del atardecer la delegación partirá rumbo a Capital Federal donde mañana jugará el segundo amistoso de la pretemporada. El choque de preparación será ante Ferro Carril Oeste.

Luego, cabe recordar que el viernes 31, el Verde recibirá en el "Eva Perón" a Agropecuario Argentino de Carlos Casares. Habrá un cuarto amistoso con rival, día y horario a confirmar.

En el debut oficial, Sarmiento visitará a Santamarina de Tandil el fin de semana del 8 de febrero en el partido correspondiente a la fecha 16. El equipo de Delfino, con 30 puntos, es escolta de San Martín de Tucumán que logró 34 puntos, en las posiciones de la Zona 2.