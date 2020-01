Hoy

17.35: Aldosivi vs. Lanús

19.40: Gimnasia vs. Vélez

21.45: Rosario Central vs. Huracán

21.45: Unión vs. Argentinos

Mañana

17.35: Arsenal vs. Newells

19.40: San Lorenzo vs. Estudiantes

19.40: Central Cba (SdE) vs. Colón

21.45: Godoy Cruz vs. River Plate

El domingo

17.35: Banfield vs. Patronato

17.35: Def y Justicia vs. Talleres

19.40: Racing vs. Atl Tucumán

21.45: Boca vs. Independiente