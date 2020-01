En Los Toldos, buen debut y goleada de Defensa Argentina

Un inmejorable debut tuvo el conjunto de Defensa Argentina en el certamen de fútbol nocturno que organiza la Liga Toldense de Fútbol el equipo de Defensa Argentina, al golear 5 a 0 a Sportivo Zavalía, por la segunda fecha del certamen.

El elenco “celeste” de nuestra ciudad es el único invitado a participar de este certamen y se puso rápidamente en ventaja, ya que al minuto de juego marcó la apertura del score Brian Rojas.

A los 5´ llegó el segundo tanto, ya que tras un remate de larga distancia del volante Lucas Navarro, no reacciona a tiempo el arquero Di Pende y el match se puso 2 a 0 para los juninenses.

Siguió siendo mucho más Defensa y a los 20´ llegó el tercero, que concretó Lucas Vera, cerrándose el primer tiempo con un cómodo 3 a 0 para el C.A.D.A.

El propio Vera fue autor de los tantos que completaron la goleada, poniendo el 5 a 0 final con un doblete y completando su “hat trick”, a los 23 y 27 minutos.

Los equipos formaron de esta manera, bajo arbitraje de Mariano Gómez y en cancha de Viamonte F.C.:

DEFENSA ARGENTINA (5): Pavón; Almirón, Camarotta, López, Lucas Navarro, Cialela, Brian Rojas, Guevara, Vanella, Gutiérrez y Lucas Vera. D.T.: Cristian Badino. Sup.: Avendaño, Gancer, Zárate, Rodríguez y Bustamante.

SPORTIVO ZAVALIA (0): Di Pende, Cano, Picco, Salazar, Ferreyra, Said, Montero, Méndez, Vandamme, Palmieri y Dapelo. D.T.. José Mauricio Meres. Sup.: Ghiglione, Prumar, E, Martín y Juan Martín.



El otro partido

Abriendo la programación, jugaron Alsina y Defensores de Belgrano, quienes empataron 1 a 1.

Los tantos llegaron en el complemento y abrió la cuenta el “Defe”, por medio de un tiro libre que despachó con categoría Tomás Silva.

La igualdad llegó a los 23 minutos, con un certero cabezazo del ex Sarmiento de Junín, Germán Spinazo, destacándose que antes del final del partido fue expulsado por doble amarilla Alejo Piqué, de Alsina, quien vio la roja de parte del juez Héctor Martínez, informó el portal “Deportes Toldenses”.