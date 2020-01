Esteban Andrada no se entrenó en Boca, pero confían en que llegue para el domingo

Esteban Andrada, arquero y figura de Boca Juniors, ayer no practicó con el resto de sus compañeros ya que se recupera de un esguince de ligamento lateral interno de rodilla derecha, por el cual está en duda para enfrentar el domingo a Independiente en la reanudación de la Superliga.

El también integrante del seleccionado argentino de fútbol, quien no jugó en ninguno de los dos encuentros amistosos ante Universitario de Lima y Athletico Paranaense, ayer estuvo una hora en el gimnasio y otra en kinesiología.

La idea del cuerpo técnico boquense es llevarlo de a poco, no exigirlo y ver el viernes cómo evoluciona para ver si puede estar el fin de semana ante el "Rojo".

De no poder llegar, su puesto volverá a ser ocupado por Marcos Díaz, quien ayer se movió con el resto del plantel en el centro de entrenamientos que el club tiene en Ezeiza, en donde realizaron ejercicios regenerativos y luego fútbol en espacio reducido.

Mientras que en el tema salida o ingreso de jugadores, ayer a la mañana se descartó desde medios ingleses la posibilidad de que Alexis Mac Allister -a quien le otorgaron su visa de trabajo en el Reino Unido- pueda llegar al Brighton, dueño de su ficha, antes de junio, cuando vence su préstamo con Boca.

Por ahora, el club inglés respetaría lo pactado. En caso de no hacerlo, tendría que abonar una suma de dinero en forma de resarcimiento y el volante (quien está jugando con la selección Sub 23 el torneo Preolímpico de Colombia) seguirá en el plantel "xeneize" hasta mitad de año.

Sigue la novela por Edwin Cardona

En cuanto al posible pase de Edwin Cardona, Boca lo puso en pausa desde que se supo que el jugador tiene una fisura en su mano derecha, producto de un accidente con su hijo mientras conducía un ciclomotor.

Eso nunca fue informado a Boca, ni por el jugador ni por su representante, lo que motivó que se cambiaran las condiciones de su contrato, y más teniendo en cuenta que el futbolista tendría que estar -como mínimo- tres semanas sin jugar.

Igualmente, no se descarta que la operación se haga, ya que el volante quiere regresar al club y es un jugador que le interesa tanto al vicepresidente segundo -y encargado del fútbol- Juan Román Riquelme, como al entrenador Miguel Russo.

El plantel de Boca volverá a los entrenamientos hoy desde las 9.30 en el centro de entrenamientos de Ezeiza, en donde se podrá empezar a diagramar el posible equipo para recibir el domingo al "Rojo" de Avellaneda.

Boca enfrentará a Independiente en la Bombonera, el domingo desde las 21.45 por la 17ma. fecha de la Superliga.