Paolo Goltz jugará en Gimnasia

Gimnasia y Esgrima llegó a un acuerdo total con Boca Juniors por Paolo Goltz y el zaguero estará hoy en La Plata para sumarse al plantel que dirige Diego Armando Maradona, que de esta manera tiene al jugador que pretendía para la defensa y el plantel totaliza su séptima cara nueva para afrontar el desafío de la lucha por la permanencia.

Goltz, tras firmar la rescisión con Boca, se hará la revisión médica en el "Lobo" y rubricará un contrato hasta junio del 2021 con cláusula de salida a mediados de este año.

Gimnasia tuvo que abonar un cargo para destrabar la llegada del defensor, quien hoy se pondrá a las órdenes de Sebastián Méndez, ayudante de campo de Maradona.

Al mismo tiempo el plantel trabajó ayer por la mañana en Estancia Chica, donde el jueves quedará concentrado y al mediodía fueron presentados formalmente los refuerzos de Matías Pérez García y Maximiliano Cuadra.

Se sumó el ex Tigre Matías Pérez García

El ex Tigre Matías Pérez García es una de las caras nuevas de Gimnasia y, tras el entrenamiento matutino, mantuvo su primer contacto con la prensa y destacó estar "contento con esta posibilidad, sabiendo que es una responsabilidad muy grande la que debo afrontar con todo el equipo".

El mediocampista contó que "la experiencia en Colombia fue buena pero el club estaba en una situación difícil desde lo económico y cuando se dio esta posibilidad no lo dudé. El fútbol argentino siempre es lindo para jugar".

Pérez García dio una opinión sobre otras dos incorporaciones del "Lobo", los colombianos Harrison Mancilla y Jonathan Agudelo, que fueron sus compañeros en Cúcuta. "Mancilla es un gran recuperador de pelotas en el medio, muy aguerrido y Agudelo un muy buen definidor, muy inteligente para manejarse en el área", remarcó.

Habló "Maxi" Cuadra

Por su parte, Maximiliano Cuadra, otro de los refuerzos que sumó el conjunto de Diego, admitió: "decidí venir por los llamados que tuve de Sebastián (Méndez) y de Maradona".

"Méndez me pidió que sea un jugador explosivo, quiere que vuelva a ser el de Racing y en el amistoso del sábado me sentí con buen ritmo a pesar de no haber realizado la pretemporada", agregó el delantero de último paso por Unión.

El plantel trabajó por la mañana en el predio de la entidad en la localidad de Abasto bajo las órdenes de Sebastián Méndez, ya que Maradona está en Venezuela y recién llegaría para el último ensayo del jueves, previo al partido del viernes.

Gimnasia incorporó seis refuerzos: el arquero Jorge Broun; los colombianos Harrinson Mansilla (volante) y Jonathan Agudelo (delantero); el mediocampista Matías Pérez García; y los delanteros Maximiliano Cuadra y Lucas Barrios.