Ambos Mundos le ganó a Sarmiento y Moreno se trajo un gran triunfo de Lincoln

La quinta fecha arrancó con dos partidos increíbles, no apto para cardíacos. Por un lado, Ambos Mundos le ganó a Sarmiento por 3 a 1 y Mariano Moreno se trajo un triunfo agónico de su visita a Rivadavia de Lincoln. Así comenzó la primera etapa de definiciones del Campeonato Nocturno de Fútbol “Horacio Labatti” 2019/2020 que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que tiene en juego la Copa "Transporte Jatip".

En primer término, en la cancha de Ambos Mundos, el local y los pibes del Verde jugaron un partido entretenido, en el que Sarmiento pegó primero gracias al tanto del delantero Juan Cuevas. A pesar de la desventaja, el "Tricolor" no mermó en su idea de juego y lo terminó dando vuelta de manera categórica.

Con juego, personalidad y el empuje de su gente, Ambos Mundos terminó ganando el partido gracias a los tantos de Juan Gatti, en dos oportunidades, y de Fernando Di Siasio. Con este triunfo, el equipo de Carlos González se subió a lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona A.

Por otro lado, en Lincoln, Mariano Moreno y Rivadavia de esa localidad disputaron un encuentro entretenido, abierto, de ida y vuelta. En la primera parte, Tomás Gaab vio la tarjeta amarilla en dos ocasiones y por ende se fue expulsado.

Ante la desventaja numérica, al equipo de Diego "Pipo" Martino no le quedó otra que apostar a la contra y esa alternativa le vino como anillo al dedo porque en la última jugada del partido Matías Palacios definió bien ante Gonzalo Rizzi para marcar el único tanto de la noche que determinó una gran victoria para el conjunto Albinegro.

La quinta fecha continúa hoy

En la continuidad de la quinta fecha del Torneo Nocturno, hoy, desde las 21.45, Jorge Newbery recibirá en su estadio a Deportivo Baigorrita en otro de los partidos correspondientes a la Zona A y que será arbitrado por Pablo Funes.

Luego, mañana miércoles y siempre desde las 21.45, River Plate de Junín recibirá a Rivadavia de Junín y Villa Belgrado será local en el Estadio "El Bosque" ante BAP. Cierran el jueves, en el estadio Moreno, Independiente de Junín ante Defensa Argentina.

Cabe recordar que solo los primeros cuatro equipos pasarán a la siguiente fase, donde se cruzarán el primero de una zona ante el cuarto de la otra y el segundo frente al tercero.