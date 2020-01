"Creo que Centurión va a ser fundamental", dijo Fernando Gago

Fernando Gago, volante de Vélez Sarsfield, dijo ayer que la llegada del atacante Ricardo Centurión al conjunto de Liniers "va a ser fundamental" de cara al último tramo de la Superliga Argentina de fútbol. "Creo que Ricardo (Centurión) va a ser fundamental, pero se tiene que poner bien en lo físico y adaptarse al grupo", dijo el ex jugador de Boca y Real Madrid.

Consultado sobre su opinión futbolística acerca de Centurión, Gago señaló que "es un jugador con una calidad tremenda, por eso hay que acompañarlo en estos siete partidos que quedan y tratar de que se ponga bien físicamente".

Gago, de 33 años, también comentó que los directivos de Vélez le pidieron una opinión sobre el delantero, con quien compartió plantel en su último paso por Boca, equipo con el que consiguieron el Campeonato de Primera División 2016-17.

"Cuando me preguntaron sobre él di mi opinión. Conté lo que había vivido y entrenado con él. Siempre me sorprendió porque tiene una condición física tremenda", manifestó Gago en diálogo con TNT Sports.

"Como jugador es desequilibrante, tiene un uno contra uno muy eficaz, y si está bien nos va a ayudar mucho", continuó sobre el delantero de último paso por Atlético San Luis, del fútbol mexicano.

El mediocampista mundialista con el seleccionado argentino en Brasil 2014 admitió que Centurión "se equivocó" en referencia a los problemas extra futbolísticos del delantero, a la vez que lo catalogó como "una persona bárbara".

"La gente puede cambiar, 'Ricky' se equivocó. Es una persona bárbara y si está acá es porque está comprometido y porque tiene ganas. Es una gran oportunidad para él y la tiene que aprovechar", agregó. "En el lugar que más feliz se siente es dentro del campo de juego", concluyó Gago.

La actualidad del plantel

Respecto del entrenamiento matutino, desarrollado en las instalaciones de la Villa Olímpica de Parque Leloir, los jugadores velezanos comenzaron con tareas de musculación en el gimnasio.

Luego, en el campo de juego llevaron a cabo dos trabajos tácticos bajo la supervisión del entrenador Gabriel Heinze, con movimientos de circulación posicionales y por sectores, y presión en la salida del rival.

El plantel del "Fortín" volverá a los entrenamientos hoy, desde las 9, en el predio de Parque Leloir, a puertas cerradas y sin atención a la prensa.

Vélez recibirá en su estadio a Gimnasia y Esgrima La Plata el viernes próximo a las 19.40, en la reanudación de la Superliga, por la fecha 17ma. del campeonato local.