Yamil Garnier: "Hicimos un semestre extraordinario y ahora hay que repetirlo"

Ayer a la mañana, tras el entrenamiento del plantel profesional, el capitán de Sarmiento Yamil Garnier aceptó un mano a mano con Democracia para hablar de los principales temas de actualidad.

En diálogo exclusivo con este diario, el experimentado y querido futbolista del Verde remarcó la importancia de realizar una buena pretemporada, opinó sobre los problemas económicos que se originaron en el club y también expresó su optimismo de cara a la definición del Campeonato de la Primera Nacional 2019/2020.

- ¿Qué balance hacés de la pretemporada?

- La verdad que venimos trabajando muy duro, sobre todo esta última semana. Trabajamos mucho en doble turno, sabiendo que esta carga física es muy importante para lo que se aproxima. Ahora se viene una semana de amistosos en donde seguramente vamos a trabajar mucho en las cuestiones tácticas. Seguramente nos vamos a ir aflojando y tomando el ritmo futbolístico que necesitamos para arrancar el torneo de la mejor forma.

- ¿En lo personal? ¿Cómo te sentiste?

- Bien, por suerte muy bien. Una pretemporada más y la verdad es que pude trabajar a la par de mis compañeros. Hoy lo importante es que el entrenador tiene a todo el plantel a su disposición para poder elegir las mejores opciones. Físicamente estamos haciendo un gran trabajo y futbolísticamente también. En los amistosos sumaremos ritmo de juego y a partir de ahí el entrenador seguramente tendrá la posibilidad de elegir. Pero creo que lo más importante es que hoy todos estamos a disposición.

- Como capitán del equipo, ¿Qué reflexión hacés de la deuda que se generó con el plantel y que en gran parte ya se pudo saldar?

- Lo tomamos con normalidad, siendo conscientes del momento que se vive en todos los clubes y en la economía. En su momento, Fernando (Chiófalo) se comprometió a pagar antes de las fiestas y lo hizo; y al poco tiempo que volvimos nos pagaron noviembre. Y de a poco se van poniendo al día. Es entendible. Y lo más importante es que el grupo no se resintió. Yo digo que los buenos grupos actúan de esta manera. Fue una situación atípica, que se está solucionando. El presidente del club se comprometió con nosotros y cumplió. Lo valoramos y todos sabemos que la situación va a mejorar.

- ¿Te había pasado vivir esta situación?

- Lamentablemente sí, pero no tendría que ser así. En Sarmiento nunca me había pasado y se lo manifesté a Fernando (Chiófalo). Pero bueno, fue un segundo semestre muy complicado. Lo dijo el propio presidente. Se está resolviendo y de nuestra parte lo apoyamos en la medida que podemos. Los futbolistas laburamos y tenemos las mismas necesidades que tienen todos. Estamos en enero, esperando que cumplan con diciembre. Podría decirse que estamos al día pero te repito que lo más importante es que en todo este tiempo el grupo no se resintió por este problema.

- Volviendo a lo deportivo ¿Qué esperas para esta segunda parte del torneo donde se define todo?

- Se viene la parte más dura, donde se juegan las cosas más importantes, el ascenso directo y también entrar al reducido. También hay equipos que se juegan el descenso, entonces acá sabemos que nadie te regala nada. Es una categoría durísima, eso ya se sabe; y entre los objetivos la idea es mantenernos. Hicimos un semestre extraordinario y ahora hay que repetirlo. Tenemos que mantenernos sólidos y ojalá podamos llegar a pelear nuevamente por cosas importantes.

- ¿Qué opinás del mercado de pases?

- En nuestro caso es importante que no se haya ido nadie. Falta un trecho pero por ahora se pudo mantener la base y eso es muy bueno. Es un plantel corto y por eso sabemos que es muy importante mantenernos unidos y estar en las mejores condiciones para que el técnico elija. En estos cuatro meses que nos quedan sabemos que todos tenemos que tirar para el mismo lado.

- ¿Qué te pasó con la partida de Maxi Fornari?

- Yo siempre digo que Maxi es un loco lindo. Se lo extraña porque es un pibe que en el vestuario se hacía notar. Creo que él necesitaba una continuidad mayor, se le dio la oportunidad y seguramente también habrá influido lo económico. Ojalá que le vaya bien porque es un jugador importante y también uno desea que le vaya bien para que después vuelva mejor que antes. Todos sabemos la clase de jugador que es Fornari.

- En junio vence tu contrato ¿Hay Garnier para rato?

- Sí, por ahora tengo pensado seguir. En una pretemporada uno se da cuenta de muchas cosas. Principalmente de su condición física, de sus ganas. Y si uno se siente bien acá, quiere decir que está bien. Después, el cuerpo, la mente, el técnico y el club decidirán si hay Garnier para rato o no. Por lo pronto te puedo decir que me siento bien y que me gustaría seguir.

- ¿Algún secreto para llegar a los 37 años de esta manera?

- Quizás siento que tengo una condición física privilegiada. Pero yo la ayudo y algo que he podido mejoran mucho es la elongación. Eso no lo hacía antes y ahora sí. Entendí que ayuda mucho a la flexibilidad. Hoy el fútbol tiene una parte física que es muy importante. Y si no estás bien te puedo asegurar que te pasan por arriba.