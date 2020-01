La cuarta fecha del Nocturno cerró con una goleada de Villa y con festejo de Sarmiento

Con goleada de Villa sobre Defensa y victoria de Sarmiento sobre Rivadavia de Lincoln, ayer cerró la cuarta fecha el Campeonato Nocturno de Fútbol “Horacio Labatti” 2019/2020 que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que tiene en juego la Copa "Transporte Jatip".

En el estadio de Mariano Moreno, el equipo "villero" que conduce Rubén Albarello tuvo una noche perfecta y con una gran actuación de Sebastián Piccirillo superó a Defensa Argentina por 5 a 0.



En la primera parte, anotaron Matías González y Nicolás Esper; y en el complemento Villa lo liquidó con goles de Sebastián Piccirillo, nuevamente, de Matías Gonzalez y Facundo Bruschi.

El otro encuentro se disputó en el estadio de Jorge Newbery y allí Sarmiento se impuso sobre Rivadavia de Lincoln por 1 a 0 con el solitario tanto de Juan Cruz Cuevas cuando apenas iniciaba la segunda parte.



De esta manera, la cuarta fecha se completó arrojando los siguientes resultados: Ambos Mundos 2 - 1 Deportivo Baigorrita; River Plate (J) 2 - 0 BAP; Independiente (J) 1 - 0 Rivadavia (J); Origone FC 2 - 1 Jorge Newbery; Villa Belgrano 5 - 0 Defensa Argentina; y Sarmiento 1 - 0 Rivadavia (L).

La quinta fecha, que puede ser clave para arrojar las clasificaciones, tendrá los siguientes encuentros:

Zona A: Rivadavia (L) vs. Moreno; Ambos Mundos vs. Sarmiento; y Jorge Newbery vs. Deportivo Baigorrita.

Zona B: Independiente (J) vs. Defensa Argentina; Villa Belgrano vs. BAP; y River Plate vs. Rivadavia (J).

Cabe recordar que en la edición 2019/2020 del Nocturno, los primeros cuatro equipos clasificarán a la siguiente fase, donde se cruzarán el primero de una zona ante el cuarto de la otra y el segundo frente al tercero.