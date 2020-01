La Superliga arrancará el 24 de enero, a pesar que la mayoría votó en contra

La Superliga Argentina de Fútbol (SAF) comenzará el 24 de enero como estaba programada aunque la votación de los clubes que integran el comité ejecutivo de esa organización fue 15 a 9 en contra, uno menos de lo que establece el estatuto, y se postergará la decimoctava fecha, establecida entre el martes 28 y el jueves 30 venidero.

El Comité Ejecutivo de la SAF se reunió ayer al mediodía en las oficinas de Puerto Madero, con la idea de definir la reanudación o la postergación, por el pedido de algunos clubes, debido a la coincidencia con el Preolímpico de Colombia Sub-23 (del 18 de enero al 9 de febrero).

Los clubes que votaron contra el inicio el 24 fueron Boca, San Lorenzo, Lanús, Banfield, Central Córdoba de Santiago del Estero, Arsenal de Sarandí, Defensa y Justicia, Rosario Central, Argentinos Juniors, Colón de Santa Fe, Aldosivi de Mar del Plata, Newell's Old Boys, Huracán, Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata.

Y en la vereda de enfrente estuvieron River, Unión de Santa Fe, Patronato de Paraná, Independiente, Racing, Talleres de Córdoba, Godoy Cruz, Vélez Sarsfield y Atlético Tucumán.

Además, el vicepresidente de River y de la Superliga, Jorge Brito, confirmó que la competición arrancará el 24 pero llegaron a "un acuerdo" para buscarle una "nueva fecha" en el calendario a la decimoctava jornada y de esta manera "todos" terminan "ganando".

Por otro lado, el CEO y presidente de la Superliga, Mariano Elizondo aseguró: "vamos a arrancar el campeonato como estaba estipulado. Vamos a trabajar con la mesa para modificar la fecha establecida en la semana porque tenemos varios equipos con jugadores cedidos al seleccionado nacional. La votación no la recuerdo, lo importante es que el fútbol arranca, y darle una posibilidad a los clubes de no jugar la fecha entre semana y pasarla al fin de semana".

"Vamos a buscar cómo postergar y tendremos que tocar algunas fechas: una posibilidad es jugar la semifinal de la Copa de la Superliga a partido único", adelantó sobre los encuentros pautados para el 17 y 24 de mayo. La propuesta fue "acercada" por el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, según contó el CEO.

Asimismo, Elizondo destacó: "trabajamos entre los 24 clubes para tener un fútbol mejor, que nos merecemos, queremos terminar con la grieta en el fútbol argentino, más allá de las opiniones diferentes. Entre todos podemos hacer un fútbol mejor para la Argentina, con la unión entre todos".

Redistribución de los derechos televisivos

En otro orden, el empresario llevado por Marcelo Tinelli a la Superliga se refirió a los derechos internacionales del fútbol argentino, que se licitarán el próximo lunes y deseó: "ojalá se presenten muchas empresas, queremos que se abra el mercado y se decida por lo mejor para los clubes".

Elizondo es resistido por varios clubes que irán por su puesto en la Superliga para agosto y que plantean una redistribución de los derechos televisivos, más allá que el presidente aseguró que le "ganaron a la inflación" con los ingresos conseguidos por la entidad.

De hecho, en la reunión le pidieron que dé una paso al costado, según reconstruyó Télam de boca de los presentes.

"Lo que cobran los clubes es superior a la inflación, ya que está en el 65 por ciento. Trabajamos para generar más recursos en los clubes: conseguimos sponsors, trabajo previsible y muchas cosas. Antes les reprogramaban partidos y demás", afirmó.

Y finalmente le bajó un poco el tono a la discusión con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y se abstuvo de opinar sobre la visión suya acerca de las palabras vertidas por el "Chiqui" en una nota el pasado miércoles.

La reunión de ayer dejó en claro que comenzó una nueva era en la Superliga, con el quiebre de la "unidad" y un futuro complicado que pone en jaque su continuidad después de mitad de año.

Programación de la decimoséptima fecha

Viernes 24 de enero

17.35: Aldosivi (MdP)-Lanús

19.40: Gimnasia (LP)-Vélez

21.45: Rosario Central-Huracán

21.45: Unión -Argentinos

Sábado 25 de enero

17.35: Arsenal-Newell's Old Boys

19.40: San Lorenzo-Estudiantes (LP)

19.40: Central Córdoba (SdE) -Colón

21.45: Godoy Cruz (Mdza)-River

Domingo 26 de enero

17.35: Banfield-Patronato

17.35: Defensa y Justicia-Talleres (C)

19.40: Racing-Atlético Tucumán

21.45: Boca Juniors-Independiente.