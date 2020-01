Ganaron Independiente y Origone de Agustín Roca

Con dos encuentros continuó anoche la cuarta fecha del campeonato nocturno de fútbol “Horacio Labatti” 2019/2020 que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que tiene en juego la Copa "Transporte Jatip".

En el estadio de Jorge Newbery, Independiente se midió con Rivadavia de Junín y los"rojos" ganaron 1 a 0 sobre el final. Fue discreto el período inicial y no se sacaron ventajas en los iniciales 45 minutos, en un primer tiempo parejo y con escaso brillo.

En el complemento todo se le complicó a Rivadavia de Junín con dos expulsiones. A los 18´ vio la tarjeta roja Gonzalo Barrera y sobre los 42´ tuvo la gran chance de abrir el marcador Independiente, pero el buen remate de Maximiliano Molina, que pedía red, fue bien controlado por el arquero Rodolfo Bruno.

Tras ello, se fue expulsado por segunda amarilla Emanuel "Bichi" Martínez de los albicelestes, quienes terminaron con 10 jugadores y buscando "aguantar" el empate, pero no iban a poder sostenerlo porque a los 44´, el recién ingresado Facundo Luján anotó el único gol del partido, dándole el triunfo a los "rojos dirigidos por Luis Darío Pérez, quienes terminaron con diez jugadores por la expulsión de Sonda, que se sumará a otros jugadores que los del barrio "Cielo" tienen suspendidos.

Mientras tanto, en su estadio, Origone Fútbol Club recibió la visita de Jorge Newbery y los anfitriones ganaron 2 a 1.



Cuando parecía que la etapa inicial se iba a terminar sin goles, luego de interesantes alternativas y de ida y vuelta, el local se puso en ventaja en el minuto 45.

Un balón que recibió Diego Notti le permitió al delantero rematar de media distancia y vencer al experimentado arquero de los "aviadores", Oscar De Giulio, quien nada pudo hacer.

En el segundo tiempo, quiso buscar el empate Jorge Newbery pero no tuvo armas punzantes en ataque, mientras que los de Roca esperaron bien parados atrás, saliendo de contra cuando podían.

Y en un contra ataque que manejó Emmanuel Monamino le permitió en buen momento habilitar con buen pelotazo al germaniense Agustín Llano Guaragna (viene de ser goleador en Morse y en Los Toldos), el delantero mandó preciso centro y Agustín Acerbo liquidó el partido anotando el segundo tanto, a los 41´.

No le alcanzó el gol que sobre el final anotó Jorge Newbery, cuando un tiro libre de Germán Tuso le permitió a Daniel Torres marcar el 2 a 1 definitivo, un tanto que no le sirvió de mucho a los del Pueblo Nuevo.

Esta noche se cerrará la cuarta fecha, con los partidos en el estadio "Raúl ´Vasco´ Barcelona" de Mariano Moreno, donde Villa Belgrano enfrentará a Defensa Argentina, mientras que en el estadio de Jorge Newbery jugarán Sarmiento y Rivadavia de Lincoln, partido que fuera postergado el lunes, por las condiciones climáticas.

Las posiciones quedaron así en ambos grupos, por el momento:

Zona "A": Origone, 7 puntos; Deportivo Baigorrita, 5; Sarmiento, Ambos Mundos y Mariano Moreno, 4; Rivadavia de Lincoln y Jorge Newbery, 3 unidades.

Grupo "B": Independiente, 7 unidades; River Plate y Defensa Argentina, 5 puntos; Villa Belgrano y Rivadavia de Junín, 4; cerrando B.A.P., con 2 unidades.