Delfino busca variantes de cara al debut

El plantel profesional de Sarmiento de Junín continuó ayer con los trabajos de pretemporada, preparando los encuentros amistosos previos a la reanudación del campeonato 2019/2020 de la Primera Nacional de fútbol.

En la víspera, los dirigidos por el santafecino Iván Delfino entrenaron en las canchas 1 y 2 del Predio "Ciudad Deportiva", ubicado en avenida Arias, frente al estadio “Eva Perón”, trabajando los arqueros a las órdenes de Rodrigo Luis Tomás Burela, en tanto que los jugadores de campo hicieron una exigente entrada en calor y luego tareas de fútbol en espacios reducidos y un “picado”.

Con el objetivo de llegar de la mejor forma al torneo, el DT de Sarmiento probó alternativas entre los once titulares y por ahora la mejor versión sería con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Fabio Vázquez y Francisco Molina; Sergio Quiroga y Pablo Magnín.

Cabe recordar que el defensor Wilfredo Olivera es el único futbolista del Verde que trabaja de manera diferenciada, como consecuencia de una sobrecarga muscular que sufrió en el cuádriceps de su pierna derecha. No obstante, el marcador central ocupa un lugar clave en el esquema de Delfino.

Al mismo tiempo, en el once ideal también podrían estar los volantes Claudio Pombo y Benjamín Borasi; y también los atacantes Ariel Cólzera y Fernando Núñez, quienes vienen realizando una buena pretemporada.

Por el momento, todos pelean por un lugar y en el marco de una competencia sana el entrenador del Verde viene eligiendo las mejores opciones. Está claro que Delfino mantendrá la base de 2019 y le respetará la titularidad a aquellos futbolistas que han rendido con la camiseta de Sarmiento.

Partidos de preparación y debut oficial en Tandil

El primer equipo titular de Sarmiento debutará el martes 21 de enero, en el Estadio "Eva Perón", en el amistoso ante Independiente de Chivilcoy. Luego, el sábado 25, el equipo de Delfino se medirá ante Ferro Carril Oeste, de visitante; y el viernes 31 recibirá en el "Eva Perón" a Agropecuario Argentino de Carlos Casares. Habrá un cuarto amistoso con rival, día y horario a confirmar.

Destaquemos que en el regreso al torneo oficial, Sarmiento visitará a Santamarina de Tandil, el fin de semana del 8 de febrero en el partido correspondiente a la decimosexta fecha.

Con quince encuentros disputados, el equipo de nuestra ciudad suma 30 puntos, producto de ocho victorias, seis empates y solo una derrota; finalizando la primera parte del torneo como escolta de San Martín de Tucumán que tiene 34 puntos (solo perdió un encuentro, precisamente ante Sarmiento), en las posiciones de la Zona 2.