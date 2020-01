Joaquín Laso llegó a Central

El zaguero central Joaquín Laso fue presentado ayer como nuevo refuerzo de Rosario Central y en ese acto manifestó sentirse "motivado" por llegar "a un club tan grande" como el de Barrio Arroyito.

"Rosario Central es una institución muy grande y la verdad que pocas veces suele pasar que todas las partes de una entidad quieran que estés acá, ayudando. Eso me convenció y me motivó un montón", dijo Laso en su carta de presentación ante la prensa local.

"La realidad es que la función de zaguero central es en la que más cómodo me siento y desde donde puedo aportar más, pero si las necesidades en algún momento requieren que deba jugar de lateral, no tendré problemas", avisó la flamante incorporación "canalla", que en todo momento remarcó la gran predisposición del club para con él.