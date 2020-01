Llegó Guillermo "Pol" Fernández y el DT Russo ya tendría el equipo para el jueves

Guillermo "Pol" Fernández, la primera incorporación de Boca Juniors en este semestre, se realizó ayer los estudios médicos, en las próximas horas firmará su contrato para luego conocer a sus nuevos compañeros y hoy se pondrá a las órdenes del nuevo entrenador Miguel Ángel Russo.

El volante, quien salió de las inferiores "xeneizes", llega a préstamo por un año con una opción que no fue informada y la idea del entrenador es que dispute un lugar en el medio con Nicolás Capaldo, ahora en el seleccionado Sub 23, y con Agustín Almendra, pese a que su representante está negociando una posible venta al Inter de Miami, por una suma cercana a los 15 millones de dólares.

En otro orden, el plantel de Boca se entrenó ayer en el primer turno de su décimo día de pretemporada en el centro de entrenamientos de la entidad en Ezeiza y, a pesar de la lluvia, luego de la parte física realizaron movimientos tácticos en la cancha principal.

Agustín Almendra realizó ejercicios de rehabilitación por un esguince en el tobillo derecho.

El DT hizo una práctica de fútbol formal y paró dos equipos y, uno de ellos, será el que enfrente el jueves a Universitario de Lima, en el primer amistoso del año, en el estadio Bicentenario de San Juan. El otro será en su gran mayoría los que estén ante Athletico Parananense, el próximo domingo, en la misma ciudad.

El posible once para mañana sería con Esteban Andrada; Marcelo Weingandt, Lisandro López, Junior Alonso y Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Emanuel Reynoso y Agustín Obando; Ramón Ábila y Mauro Zárate.

Del otro lado estuvieron Marcos Díaz; Julio Buffarini, Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Sebastián Villa, Jorman Campuzzano, Leonardo Jara y Exequiel Cevallos; Carlos Tévez y Franco Soldano.

Mercado de pases

Mientras que se espera que Nahuel Molina, quien volvió de Rosario Central arregle la continuación de su contrato para que Marcelo Weigandt, pase a préstamo por un año al equipo que dirige Diego Cocca.

Respecto de la búsqueda del 9, la negociación con Paolo Guerrero está por ahora descartada ante el alto monto del salario que pidió el delantero de la selección peruana.

Por ahora es muy difícil la llegada de un punta y empezó a sonar, nunca confirmado, un posible interés por Lucas Viatri, que tiene una larga amistad con Juan Román Riquelme y que con 31 años quedó libre de Peñarol de Montevideo.

Por ahora, según allegados a Russo, no tendría el perfil adecuado para que pueda volver a vestir los colores que lo vieron nacer en el fútbol.

Boca hoy se entrenará en un solo turno y, por la tarde, el plantel viajará en vuelo chárter hacia San Juan, desde donde volverá apenas terminado el encuentro.

La nómina de futbolistas que viajará a San Juan la componen Ramón Ábila, Junior Alonso, Esteban Andrada, Julio Buffarini, Jorman Campuzzano, Marcos Díaz, Frank Fabra, Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz, Leonardo Jara, Lisandro López, Iván Marcone, Emanuel Mas, Agustín Obando, Emanuel Reynoso, Eduardo Salvio, Franco Soldano, Carlos Tevez, Sebastián Villa y Mauro Zárate.

Boca juega mañana jueves desde las 22 ante Universitario de Lima en el estadio Bicentenario de San Juan y luego lo hará el domingo ante Athletico Paranaense, a la misma hora y en el mismo escenario que mañana.