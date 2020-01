Sarmiento: Cancelaron parte de la deuda con el plantel profesional

Desde la comisión directiva de Sarmiento confirmaron a Democracia que en las últimas horas se canceló parte de la deuda que el club mantenía con el plantel profesional. Según detallaron, se abonaron los sueldos correspondientes al mes de noviembre y durante enero se pagaría diciembre para de esa manera quedar al día.

Lógicamente, la novedad trajo alivio y sumó al buen clima con el que se venía desarrollando la pretemporada. Al respecto, ayer el grupo de futbolistas volvió a trabajar en doble turno con el objetivo de llegar de la mejor manera al inicio del Campeonato de la Primera Nacional.

Cabe recordar que el defensor Wilfredo Olivera es el único futbolista del Verde que trabaja de manera diferenciada, como consecuencia de una sobrecarga muscular que sufrió en el cuádriceps de su pierna derecha.

El resto de los futbolistas que trabaja bajo las órdenes del entrenador Iván Delfino, son los arqueros Lautaro Amade, Facundo Daffonchio, Martín Moyano y Manuel Vicentini; los defensores Lucas Landa, Brian Salvareschi, Juan Antonini, Facundo Castet, Martín García, Luis Yamil Garnier y Lautaro Geminiani; los volantes Benjamín Borasi, Juan Caviglia, Fermín Antonini, Franco Leys, Fabio Vázquez, Federico Vismara, Claudio Pombo, Sergio Quiroga, Francisco Molina, Gabriel Graciani y Ariel Cólzera; y los delanteros Fernando Núñez, Pablo Magnin, Facundo Castelli y Diego Chaves.

Sarmiento jugará el primer amistoso el martes 21 de enero, en el Estadio "Eva Perón", ante Independiente de Chivilcoy. Luego, el sábado 25, el equipo de Delfino se medirá ante Ferro, de visitante; y el viernes 31 recibirá en el "Eva Perón" a Agropecuario Argentino de Carlos Casares. Habrá un cuarto amistoso con rival, día y horario a confirmar.

En el regreso al torneo oficial, Sarmiento visitará a Santamarina de Tandil el fin de semana del 8 de febrero en el partido correspondiente a la fecha 16. En quince fechas disputadas, el equipo de Delfino logró 30 puntos, producto de ocho victorias, seis empates y solo una derrota; finalizando la primera parte del torneo como escolta de San Martín de Tucumán que logró 34 puntos, en las posiciones de la Zona 2.





La pretemporada de Instituto (C)

El plantel de Instituto de Córdoba continúa con su pretemporada en San Luis, donde realizará la etapa más exigente de los trabajos físicos con vistas al reinicio de la Primera Nacional.

El conjunto dirigido por César Zabala aún no tiene refuerzos confirmados para afrontar la segunda etapa del torneo, aunque en el club celebraron la renovación de los contratos de Ignacio Antonio y Facundo Agüero, quienes finalmente se encuentran junto al resto de sus compañeros.

La "Gloria" volverá a la actividad oficial el 1 de febrero cuando reciba a Villa Dálmine, mientras que antes disputará dos o tres encuentros amistosos: el próximo sábado ante Juventud Unida Universitario, en san Luis; el sábado 25 frente a Atenas de Río Cuarto y, el 28 podría medirse con San Martín de San Juan (falta confirmación).

Instituto tuvo una irregular primera mitad de temporada, con cinco triunfos, cinco empates y cinco derrotas, acumulando 20 puntos, para ocupar la séptima ubicación de la zona B, a 14 del líder San Martín de Tucumán.



Martín Prost es el segundo refuerzo de Gimnasia de Jujuy

El delantero Martín Prost se convirtió en el segundo refuerzo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy para afrontar la segunda parte del torneo de la Primera Nacional de fútbol.

El atacante, de 31 años, que viene de jugar en Quilmes, "llegará en las próximas horas a Jujuy para realizarse los estudios médicos y posteriormente firmará su contrato", señalaron hoy fuentes de la institución.

Con la contratación de Prost, Gimnasia sumará su segundo refuerzo tras la llegada del volante Iván Bella (ex Santamarina de Tandil, quien se entrena junto al plantel en la vecina provincia de Salta, a las órdenes del director técnico Marcelo Herrera.

El plantel compuesto por 29 jugadores se instaló ayer en el Hotel de la Liga Salteña de fútbol para llevar adelante la parte más exigente de la pretemporada.

Según informó el club, solo dos jugadores no viajaron con la delegación, los delanteros Matías Córdoba y Julián Ramírez, quienes se recuperan de sus respectivas lesiones.