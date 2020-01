Villa cayó ante Atlanta de Vedia

En un intenso encuentro disputado anteanoche en el “Parque Asurmendi” de la ciudad de Vedia, el local –Atlanta de esa localidad- superó 5 a 2 al juvenil equipo de Villa Belgrano de Junín, conformado por futbolistas de cuarta y quinta divisiones.

Los anfitriones, dirigidos por “Bocha”Miniscarco, anotaron sus tantos por medio del capitán Néstor "Chucho" Puzzi en dos ocasiones –ambas de penal-, Santiago Pascual, Ángel Moris y el linqueñoSebastiánMarani, en tanto que para “Villita”marcaron Ignacio Gorosito y Franco González, destacándose que el primer tiempo terminó 2 a 2.

En el segundo tiempo, el C.A.V.B. sufrió dos expulsiones, de Facundo Vanella y del ingresado Cristian Moyano, lo cual le permitió a los vedienses quedarse con los tres puntos en juego ante un rival que dejó todo pero no pudo al quedarse con dos jugadores menos.

En su segunda presentación, Villa Belgrano volvió a perder, ya que había caído en el debut, 3 a 2 ante Sarmiento de Vedia.

Los tantos del ganador fueron obra de Lautaro Velázquez, Alan Gómez y Nahuel Conde y los de Villa Belgrano los marcaron Valentín Muñoz y Gaspar Muñoz.

Los albiazules de nuestra ciudad, dirigidos por Gustavo Tulissi, alistaron a Santiago Muñoz; Maximiliano Sayago, Rodrigo Lovizzio, Facundo Vanella yBraian Arrieta; Alex Genovese, Ignacio Gorosito y Franco González; Ángel Fernández, Valentín Muñoz y Julián Arce. Sup.: LucasJofre, Pablo Nicolau, Tino Bevilacqua, Diego Silva, Lautaro Santucho, Cristian Moyano y Agustín Pinteño.

También anteanoche, Sportivo Sarmiento de Germania derrotó 2 a 1 a Ancalú de San Gregorio; y San Miguel de Lincoln venció 5 a 3 a Juventud Unida de Colonia Alberdi.

Anteriormente, por la primera fecha, Sportivo Sarmiento de Germania debutó venciendo 4 a 2 a San Miguel de Lincoln; Ancalú de San Gregorio superó 3 a 0 a Defensores de Christopersen; Deportivo Alberdi goleó 4 a 1 a Juventud Unida de Colonia Alberdi; Atlanta de Vedia 2 vs. Argentino de Lincoln 1; y Matienzo de Alberdi 0 vs. Leandro N. Alem 1, además del traspié de Villa Belgrano por 3 a 2 ante Sarmiento de Vedia.