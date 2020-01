Sarmiento arranca la semana de trabajo y el martes 21 jugará el primer amistoso

El plantel profesional de Sarmiento retoma hoy los trabajos de pretemporada luego de haber tenido el domingo de descanso. Bajo las órdenes del entrenador Iván Delfino, está previsto que el grupo de futbolistas trabajen en doble turno y de esa forma continúen con la puesta a punto de cara al reinicio del Campeonato de la Primera Nacional.

En el regreso al torneo oficial, Sarmiento visitará a Santamarina de Tandil el fin de semana del 8 de febrero en el partido correspondiente a la fecha 16.

En quince fechas disputadas, el equipo de Delfino logró 30 puntos, producto de ocho victorias, seis empates y solo una derrota; finalizando la primera parte del torneo como escolta de San Martín de Tucumán que logró 34 puntos, en las posiciones de la Zona 2.

En el marco de la pretemporada, Sarmiento jugará el primer partido preparatorio el martes 21 de enero, en el Estadio "Eva Perón", ante Independiente de Chivilcoy. Luego, el sábado 25, el equipo de Delfino se medirá ante Ferro, de visitante; y el viernes 31 recibirá en el "Eva Perón" a Agropecuario Argentino de Carlos Casares. Habrá un cuarto amistoso con rival, día y horario a confirmar.

Cabe recordar que hasta el momento no se sumaron refuerzos y la única baja fue Maximiliano Fornari que fue cedido a préstamos al Mushuc Runa Sporting Club de Ecuador.

De esta manera, los 27 futbolistas que integran el plantel profesional son los arqueros Lautaro Amade, Facundo Daffonchio, Martín Moyano y Manuel Vicentini; los defensores Wilfredo Olivera, Lucas Landa, Brian Salvareschi, Juan Antonini, Facundo Castet, Martín García, Luis Yamil Garnier y Lautaro Geminiani; los volantes Benjamín Borasi, Juan Caviglia, Fermín Antonini, Franco Leys, Fabio Vázquez, Federico Vismara, Claudio Pombo, Sergio Quiroga, Francisco Molina, Gabriel Graciani y Ariel Cólzera; y los delanteros Fernando Núñez, Pablo Magnin, Facundo Castelli y Diego Chaves.

Ivo Costantino, el pibe de Lincoln que pide pista en Belgrano

Todos en Belgrano están preparándose para una segunda ronda de torneo no menos que muy exigente. Los más chicos y los grandes, cada cual en su rol, saben que el esfuerzo es clave en esta parte para lo que viene.

Ivo Costantino es un juvenil que desde la llegada de Caruso Lombardi ganó espacio y sueña con una oportunidad en el equipo principal.

"Se está poniendo lindo el trabajo. Todos estamos metiendo mucho y empujando para ir para adelante parejo", dijo el delantero que espera tener una chance en esta parte del torneo.

El punta oriundo de Lincoln y que fue suplente ante Estudiantes de Buenos Aires, espera que "la pelada" que sufrió tras el juego de Caseros, le sirva para evitar los peluqueros de los que hacen la primera pretemporada.

"Y todo se va dando muy rápido. Fuimos con la cuarta un par de veces a entrenar y Caruso le gustó lo que hacía y me subió", prosigue.

Surgido en el Club El Linqueño de su ciudad natal el delantero dijo: "Espero la oportunidad. Vengo a trabajar y sé que no debo desesperarme. Todo se ha dado rápido, pero tengo que tomarlo con calma".

Agropecuario se midió ante Ferro de General Pico

Agropecuario Argentino de Carlos Casares disputó dos encuentros amistosos ante Ferro de General Pico, La Pampa, que milita en el Federal A, con el que empató 1-1 primero y luego ganó 2-0.

En el primer encuentro, el equipo 'sojero', dirigido por Manuel Fernández, empató con el gol que marcó el delantero Martín Comachi.

La formación en el primer cotejo fue con Darío Sand; Ezequiel Parnisari, Federico Rosso, I. Méndez y T. Lamas; Alejo Montero, Franco Colela, Ezequiel Narese y Matías Defederico; Comachi y Alejandro Gagliardi.

En el segundo cotejo, que ganó 2-0, los goles los convirtieron los volantes Mariano Miño y Emanuel Molina.

El equipo se alineó con Martín Perafán; Nahuel Gómez, T. Torgano, Lucas Vesco y Nicolás Dematei; Molina, Fernando Juárez, Agustín García Basso y Miño; Brian Blando y Mauro Albertengo.