"Quiero sentirme importante en el plantel", dijo Ignacio Scocco

El delantero de River Plate Ignacio Scocco adelantó ayer que quiere sentirse "importante" nuevamente en el plantel dirigido por Marcelo Gallardo, de cara a la nueva Copa Libertadores y a la reanudación de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

"Quiero sentirme importante dentro del plantel y tener continuidad en cuanto al juego. No quiero apurarme a tomar decisiones, depende de cómo me voy sintiendo. Cuando llegue el momento veré la decisión que puedo tomar", explicó el atacante, que en el pasado año perdió lugar ante el buen nivel de Rafael Borré y Matías Suárez.

Scocco, con sólo seis meses más de contrato, sonó en Vélez Sarsfield en el actual mercado de pases aunque él negó un contacto real por parte del entrenador, Gabriel Heinze. Conmigo no se comunicó nadie de ningún club. Tengo una muy buena relación con Heinze, somos amigos. Hablamos de fútbol pero nada referido a una intención de que juegue para él", aseguró en una nota con TyC Sports durante los trabajos de pretemporada que hace el plantel en San Martín de Los Andes.

El ex Newell's sumó 432 minutos en la actual Superliga pero solamente jugó como titular en tres ocasiones y marcó cinco goles.