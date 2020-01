Villa le empató a River sobre la hora

Villa Belgrano le empató sobre la hora a River Plate de Junín en el partido que cerró la tercera fecha del Campeonato Nocturno de Fútbol “Horacio Labatti” 2019/2020 que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

En estadio de Mariano Moreno, Villa y La Loba jugaron un partido parejo, un tanto desprolijo y de mucha fricción. En la primera parte, Guillermo Tuso marcó en contra de su arco para darle la ventaja a River pero el equipo de Ruben Albarello mantuvo la concentración hasta el minuto final y en la última jugada del partido logró el empate por intermedio de Alexis Cuello.

La igualdad entre Villa y River le puso el broche de cierre a una tercera fecha que deja como punteros a Deportivo Baigorrita y a Defensa Argentina, en las zonas A y B, respectivamente.

Resultados de la tercera fecha: Ambos Mundos 1 - 1 Origone FC, Baigorrita 1 - 0 Rivadavia (L), BAP 2 - 2 Independiente (J), Rivadavia (J) 3 - 3 Defensa, Moreno 0 - 2 Sarmiento y Villa 1 - 1 River Plate (J).

Partidos del cuarto capítulo, que se jugarán la semana que viene, por Zona A: Origone vs. Newbery, Baigorrita vs. A. Mundos y Sarmiento vs. Rivadavia (L). Zona B: BAP vs. River Plate, Defensa vs. Villa Belgrano y Rivadavia (J) vs. Independiente (J).