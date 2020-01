El delantero Brian Fernández concretó su retorno al fútbol argentino y jugará en Colón

El delantero ex Racing Club y Sarmiento de Junín, Brian Fernández, concretó ayer su vuelta al fútbol argentino para cumplir un sueño: jugar en Colón, club del cual es hincha y que le acaba de comprar la totalidad del pase, firmándole un contrato por tres años y medio.

Fernández había rechazado en los últimos días ofertas del Fenerbahçe turco y del club chileno Unión La Calera con tal de vestir su cuarta camiseta en el fútbol argentino, tras sus pasos por Defensa y Justicia, Racing Club y Sarmiento de Junín.

De esta manera, el delantero, que hace dos meses rescindió su contrato con Portland Timbers por transgredir el programa antidoping de la Major League Soccer (MLS), se sumará a la incorporación del defensor uruguayo Rafael García, ex Atlético Tucumán que proviene de Nacional, de Montevideo, tras obtener el campeonato de su país.

A Fernández, de 25 años y también ex Necaxa, de México, que es representado por Cristian Bragarnik, se le puede sumar en las próximas horas otro atacante como el ex San Lorenzo, Independiente y Sarmiento, Ezequiel "Pocho" Cerutti.



En tanto, el equipo dirigido ahora por Diego Osella podrá enviar a los Estados Unidos a un jugador propio como el juvenil volante Braian Galván, de 19 años, que es pretendido por Colorado Rapids, que podrá hacerse con los servicios del prometedor tucumano por un millón de dólares. Si no lo vende ahora, el jugador en junio se irá en carácter de libre. El manager de esa franquicia de la MLS es el argentino Claudio "Piojo" López.

En tanto, el zaguero Guillermo Ortiz ya anunció que no jugará más en Colón y pretende irse del club "en busca de nuevos objetivos", algo que no es del agrado del presidente José Vignatti.

Por lo pronto, ya recibió una oferta de Talleres, de Córdoba. Su representante es el ex lateral del seleccionado argentino, Newell's Old Boys y River Plate, Fabián Basualdo.