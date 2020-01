Maradona volvió a conducir el ensayo de Gimnasia

Diego Maradona volvió a presentarse en el entrenamiento vespertino de Gimnasia y Esgrima La Plata tal como aconteciera el pasado martes, y tomó contacto con los colombianos Harrison Mancilla y Jonathan Aguledo, dos de las cuatro caras nuevas que llegaron en este mercado de pases y fueron oficializados ante la prensa en el turno matutino al que el entrenador no asistió.

Los otros dos refuerzos del "Lobo" para tratar de zafar del descenso a la Primera Nacional son el arquero Jorge Broun y el volante ofensivo Matías Pérez García.

El plantel "mensana" realizó trabajos de fuerza y potencia por la mañana a las órdenes del preparador físico Hernán Castex y por la tarde fútbol con la tutela de Maradona y sus ayudantes Sebastián Méndez y Adrián González.

El delantero Agudelo se mostró confiado en conseguir el objetivo de mantener a Gimnasia en Primera. "Venimos de un club donde ya pasamos por la misma situación y sabemos cómo hay que hacerlo. La situación es complicada pero me gustan estos retos", aseguró.

Sobre su posición en la cancha manifestó: "Soy un delantero con mucha movilidad, juego por todo el frente de ataque y me gusta llegar al gol. En estos días de trabajo me vengo adaptando a lo que pide el cuerpo técnico", recordó.

Al referirse a la posibilidad de ser dirigido por Maradona destacó: "Es un privilegio que nos pueda dirigir alguien tan grande para el fútbol como Diego y vamos a entregarlo todo".

Por su parte, el mediocampista central Harrison Mancilla también opinó de su nuevo entrenador: "Es un placer y una motivación especial, con el día a día nos iremos conociendo un poco más pero será una gran experiencia", destacó.

"Llegamos hasta aquí con mucha frescura y con toda la ilusión del mundo para sacar a Gimnasia de este mal momento. Estamos trabajando con mucha exigencia por parte del cuerpo técnico para cumplir ese objetivo y adaptándonos a un fútbol muy exigente, muy fuerte y de mucho rigor físico", completó Mancilla.

Gimnasia volverá a entrenarse en Estancia Chica hoy a las 9 y el sábado enfrentará amistosamente a Almirante Brown, de Isidro Casanova, en el mismo horario y lugar.