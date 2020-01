La posible venta de Agustín Almendra permitiría incorporar refuerzos en Boca

Dentro de la austeridad y el silencio que caracteriza hasta ahora a Juan Román Riquelme y a los integrantes de la comisión de fútbol de la gestión que encabeza Jorge Ameal, la posible venta de Agustín Almendra al fútbol de Estados Unidos podría abrir la posibilidad de realizar alguna incorporación.

Un dirigente cercano a Ameal y Riquelme ratificó ayer que "hasta que no se sepa bien, con auditoria mediante, donde está parado el club en lo económico, será muy difícil incorporar algún jugador o una compra de peso, si no se realiza antes alguna transferencia".

Por eso, el interés del Inter de Miami -club que pertenece al ex jugador inglés David Beckam- por el volante que está por cumplir 20 años, en una suma de 10 millones de dólares por el 70 por ciento de su ficha, puede ser una solución.

La oferta de la franquicia norteamericana fue tomada de muy buena manera por las nuevas autoridades del club de la Ribera, que para nada se encontraron con la panacea económica que pintaba el ex presidente Daniel Angelici antes de las elecciones de diciembre pasado.

Almendra, representado por el agente Adrián Ruocco, el mismo que maneja los contratos de Carlos Tevez, ya había estado cerca el año pasado de seguir su carrera en el Napoli de Italia y finalmente la anterior comisión directiva lo declaró intransferible.



Boca quiere a Cardona y a "Pol" Fernández

Mientras siguen las versiones, nada se hará oficial hasta que no se concreten las operaciones, ya que esa es la idea de Ameal, aunque el interés de Boca por Edwin Cardona y Guillermo "Pol" Fernández es muy firme.

Los dos ya jugaron en la institución y en el caso del enganche colombiano tendría que conseguir su libertad de contratación por parte de Los Rayados de Monterrey, y también bajar sus pretensiones salariales.

Respecto a "Pol" Fernández, surgido en las inferiores boquenses y también requerido por Racing Club, en donde también jugó, se pensaba que podría llegar en una operación donde podría entrar Ramón Abila, ya que el Cruz Azul mexicano estaba buscando un centrodelantero, pero esto fue desmentido por el entrenador Robert Siboldi.

"No está en mi radar, nunca lo pedí. No sé si lo hizo alguien de la comisión directiva. Pero yo no sé nada. De traer alguien del exterior, tiene que ser de selección", dijo el técnico en conferencia de prensa.

La actualidad del plantel

En tanto, el plantel boquense se entrenó ayer a la mañana desde las 9.30, en una nueva jornada de doble turno. Por la tarde, trabajará desde las 17, en el centro de entrenamientos de Ezeiza, para luego pernoctar en un hotel cercano.

Hoy será el último día de doble turno, el sábado la práctica comenzará a las 10 y a su término, los jugadores tendrán descanso hasta el lunes.

La práctica de hoy será abierta en parte para la prensa y después hablarán en conferencia el entrenador Miguel Ángel Russo y un jugador a confirmar.

El primer amistoso de Boca será el 16 de enero contra Universitario de Perú desde las 21.30 en el estadio de la ciudad de San Juan. El segundo partido será el 19 ante Athletico Paranaense, a la misma hora y en el mismo escenario.