El manager de Vélez Sarsfield, Pablo Cavallero, tiene la "ilusión" de que el volante Ricardo Centurión, protagonista de conductas antideportivas en otros clubes, "se sienta jugador de fútbol" con su incorporación al club.

"Tenemos la ilusión de que Centurión se sienta jugador de fútbol. Las personas tienen la posibilidad de equivocarse y dar vuelta la página. Detrás del jugador hay una gran persona. Buscamos que se ponga bien físicamente y le dé alegrías a los hinchas de Vélez", manifestó Cavallero a TyC Sports.

"Confiamos en que Centurión nos puede aportar mucho fútbol. Lo de Centurión surgió de la nada y cuando (Gabriel) Heinze me preguntó, me puse en campaña para traerlo", dijo el ex arquero de Vélez.



Cavallero indicó que la cláusula de salida en el contrato del ex Boca y Racing, ante la posibilidad de reincidencia en violencia de género, no es inédita.

"Esas cláusulas están en todos los contratos. El jugador se compromete con la institución en varios compromisos, a nivel social y cultural", agregó.

A su vez, Cavallero confirmó que la vuelta de Ricardo Álvarez "no es prioridad" porque deben cubrir el puesto que dejó vacante el delantero Leandro Fernández.

"Lo de Ricky Álvarez no es prioridad. Tenemos que traer un delantero por la salida de Leandro Fernández. Analizaremos el presupuesto para saber si podremos contar con Ricky", apuntó Cavallero.