Silvio Romero: "Pusineri nos pidió mucho compromiso"

El delantero de Independiente y goleador de la Superliga, Silvio Romero, reveló que Lucas Pusineri, flamante entrenador, les "pidió mucho compromiso" y adelantó que se verá "un equipo más directo".

"Pusineri nos pidió mucho compromiso. Es un técnico que conoce muy bien al club y vivió momentos buenos y no tan buenos. Sabe lo que es estar en un club como éste", destacó el "Chino" Romero en la conferencia de prensa luego del primer turno de entrenamientos en el predio de Villa Domínico.

El goleador de la Superliga, con nueve tantos, también adelantó que la idea del nuevo cuerpo técnico es tener un "equipo más directo".

"Me gustaría estar acompañado, siempre es mejor que estar solo. No es lo mismo tener otra referencia de ataque que estar rodeado por mediocampistas", analizó el cordobés, de 31 años.

El ex Lanús también valoró el apoyo de los hinchas, del cuerpo técnico y de la dirigencia, que lo consideraron uno de los pocos jugadores que no deben ser negociados en el mercado de pases.

"Me pone muy contento eso. Esto es fútbol y cuando uno no rinde se buscan nuevos horizontes y cuando las cosas van bien uno se afianza", remarcó.

En este sentido, Romero aceptó que el club está en una situación "que podría estar mejor" y "se dice que se podrían ir algunos jugadores" pero él prefiere centrarse en la preparación para un inicio de año "exigente".

El "Rojo" arrancará el año el 19 de enero con el partido pendiente de la 14ta. fecha ante River Plate, como local, y el 26 visitará a Boca Juniors por la 17ma jornada.