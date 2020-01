"Mi intención es conseguir más cosas con River", dijo Rafael Borré

El delantero colombiano de River Plate Rafael Borré expresó que su intención es "conseguir más cosas" con el club de Núñez, uno de sus objetivos del año, mientras realiza los trabajos de pretemporada en San Martín de los Andes.

"Mi intención es poder seguir consiguiendo cosas con River. Seguir manteniendo la exigencia que tiene River. Es un año muy competitivo, tenemos muchos torneos encima. También se viene la Copa América y eliminatorias con el seleccionado. Tener un buen presente en el club te permite llegar a tu seleccionado", manifestó Borré en diálogo con ESPN.

Borré, de 24 años, buscará corregir aquellos "pequeños detalles" que le permitirán superar su producción con respecto al año pasado y reveló que observa a sus compañeros, los de más experiencia, para mejorar.

"En los entrenamientos me fijo en los jugadores de más experiencia, como Ignacio Scocco, Lucas Pratto y Matías Suárez entre otros. Tratar de aprender de ellos me ayuda a corregir en el día a día. También me fijo en jugadores del mundo, como Sergio Agüero, Lautaro Martínez y Luis Suárez. Ellos son letales a la hora de crear situaciones. Ese tipo de cosas es bueno mirarlas", indicó el ex Atlético de Madrid de España.

Borré reveló los pedidos de Gallardo a los delanteros de River: "Nos pide a los ofensivos que no tratemos de buscar los ángulos, simplemente hay que embocarle al arco".