Gabriel Hauche no quiso hablar sobre el interés de Racing Club

El delantero Gabriel Hauche evitó ayer referirse al interés de Racing por recuperarlo y aseguró que está "haciendo una buena pretemporada" con Argentinos Juniors, líder de la Superliga, en la ciudad de Mar del Plata. Al retornar al hotel de concentración después de la práctica matutina, el "Demonio" fue abordado por la prensa pero pidió "respeto" para no hablar sobre el interés de la "Academia", que trascendió sobre el fin de semana.

"Estoy bien, haciendo una buena pretemporada. Respetame la situación por favor", fueron las escuetas palabras del delantero. El "Demonio", una de las piezas claves del "Bicho" que sorprendió a todos y a siete fechas del final de la Superliga es el único puntero, fue tentado para retornar a la "Academia", donde fue campeón del torneo de Primera División 2014.

"No sé qué pasará con Hauche. Hoy está con nosotros. Si se llega a ir, obviamente que nos complicaría las cosas, pero sabemos que son cosas que pueden pasar", afirmó el entrenador Diego Dabove, el domingo pasado.

Racing realizó una oferta formal por el delantero de 33 años con el pago de 700 mil dólares por el pase del "Demonio", quien hace pocas semanas firmó la renovación de su contrato con el club de La Paternal hasta el 2022. Sin embargo, Argentinos pretende 1,5 millones de dólares por el pase del delantero, quien llegó a la entidad de La Paternal proveniente de Millonarios de Colombia.

En la negociación, que se inició con un llamado del mánager de Racing, Diego Milito, al propio Hauche, incluiría la cesión de un porcentaje del pase del delantero Maximiliano Cuadra, que pertenece al club de Avellaneda y que pasaría al actual líder de la Superliga.

"Lo conozco a Cuadra, y me parece un delantero interesante. En algún momento, lo quise llevar a Godoy Cruz. Si llega, será importante", indicó Dabove sobre el jugador, que estuvo a préstamo en Unión de Santa Fe.

El lunes, el plantel de Argentinos puso en marcha la pretemporada en la ciudad de Mar del Plata con la presencia de Hauche. El "Bicho" tiene tres amistosos confirmados de preparación: con Nicanor Otamendi (sábado 11/1), Alvarado de Mar del Plata (miércoles 15/1) y Agropecuario de Carlos Casares (sábado 18/1).

Argentinos Juniors visitará a Unión de Santa Fe el próximo viernes 24 de enero, desde las 21.45, con transmisión de TNT Sports, en el marco de la decimoséptima jornada de la Superliga.