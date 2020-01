"Va a ser un sprint final palo a palo, pero estoy ilusionado"

El entrenador de San Lorenzo, Diego Monarriz, admitió ayer estar "ilusionado" ante la chance de pelear por el título de la Superliga, que tendrá "un sprint final palo a palo" en las últimas siete fechas.

"Estoy ilusionado, pero con los pies sobre la tierra, sabiendo que esto va a ser un sprint final palo a palo, por eso estamos entrenando de la mejor manera para encarar el torneo", remarcó el director técnico, quien asumió como interino tras la salida de Juan Antonio Pizzi y fue ratificado en el cargo gracias a los buenos resultados que obtuvo.

El "Ciclón" está en el noveno puesto con 26 puntos, a cuatro del líder Argentinos Juniors, y viene de cuatro sin derrotas, con un empate y tres victorias, la última resonante como visitante frente a River para cerrar el 2019.

San Lorenzo, que realiza la pretemporada en el Hotel Sofitel La Reserva de la localidad bonaerense de Cardales, retomará la Superliga el sábado 25 de enero cuando en el estadio "Nuevo Gasómetro" reciba a las 19:40 a Estudiantes de La Plata, por la decimoséptima fecha.

Monarriz, en conferencia de prensa, se mostró entusiasmado con los dos refuerzos que sumó hasta el momento: el defensor Alejandro Donatti y el mediocampista Diego "Torito" Rodríguez.

"Con los que tenemos asegurados Donatti y Toro Rodríguez estamos muy a gusto, son gente competitiva, que están en ruedo porque vienen jugando y son funciones que buscamos jerarquizar, pero hasta el momento contento porque tenemos un gran plantel y vamos a dar pelea", remarcó, sin mencionar el retorno del arquero Fernando Monetti, que no "está cerrado".

Oferta por Blandi

En las últimas horas, Colo Colo de Chile hizo una oferta formal por el delantero Nicolás Blandi, quien tenía casi acordada la renovación de su contrato con San Lorenzo, el cual vence a mediados de año. La oferta del "Cacique" chileno asciende a 1.100.000 de dólares, ya que busca reforzar su ataque de cara a la participación en la Copa Libertadores.

Lo que aún debe resolverse es qué dirá la dirigencia del "Ciclón", dado que Monarriz ya había adelantado que iba a tener a Blandi como atacante, porque Adolfo Gaich -que también podría irse- está abocado a la Selección argentina Sub 23 que disputará el Preolímpico en Colombia.

"Hasta que no se concrete, las cosas están ahí, en teoría no están resueltas, a veces salen cosas que no son verdad, si llega a pasar que se vaya, vamos necesitamos cubrir el puesto", aclaró.

Lugar para los "pibes"

Una particularidad de ésta pretemporada de San Lorenzo es que hay muchos juveniles participando, producto del conocimiento de Monarriz como ex entrenador de la Reserva.

"Sí, hay muchos chicos, pero suben a los planteles mayores porque tienen las cosas claras, salieron bicampeones en Reserva y creo que es el momento, si no ¿cuándo va a ser? Se necesita energía nueva y para eso están, es el sueño de ellos y ojalá lo puedan concretar", cerró.