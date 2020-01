Cerro: "Necesitamos refuerzos"

El volante de Defensa y Justicia, Francisco Cerro, aseguró ayer que su club necesita "refuerzos" para afrontar la Copa Libertadores de América y la segunda etapa de la Superliga.

"Se viene un semestre cargado de partidos y sin dudas necesitamos refuerzos específicamente en el mediocampo. La salida de Diego Rodríguez me dará más posibilidades de jugar aunque la competencia interna es necesaria", contó el ex Quilmes y Racing Club ante la consulta de Télam en la conferencia de prensa.

"Con Nery Cardozo somos los que más experiencia tenemos en la Copa Libertadores, por eso hablamos con el resto del plantel para ir poniéndolos al tanto de lo que significa la competencia. Sabemos que será clave la fortaleza como local, como también los mínimos detalles y fundamentalmente adaptarnos al sistema del VAR, que es nuevo para la mayoría, ya que en el torneo local no lo tenemos", prosiguió.

Por su parte, el arquero Ezequiel Unsain, que compartió lugar en el contacto con los medios en el predio de Bosques, comentó: "apenas conocimos el sorteo empezamos a estudiar a cada rival del grupo, con la ilusión propia que genera jugar la Copa Libertadores".

El debut

Defensa y Justicia debutará el 3 de marzo en la competencia internacional contra Santos, de Brasil, como local, en el grupo G que comparte también con Delfín, último campeón de Ecuador, y Olimpia, campeón paraguayo.

Sin embargo, el ex Newell's aclaró que no pueden "descuidar" el torneo argentino, en el que están 14tos., con 21 puntos, porque fueron de "menor a mayor".

El plantel

Por su parte, el plantel se entrenó en turno matutino y continuará por la tarde, bajo las órdenes del entrenador, Mariano Soso, con 24 futbolistas tras la salida de Rodríguez a San Lorenzo de Almagro.

El conjunto de Florencio Varela sufrió las bajas de Lisandro Martínez, Nicolás Maná y Diego Rodríguez, todos rescindieron los contratos; Alexis Castro y Bautista Merlini, volvieron a San Lorenzo de sus préstamos; Marcelo Herrera regresó a Lanús luego de la cesión.

Además, no participa de los trabajos físicos Brian Ojeda, afectado al Preolímpico Sub-23 de Colombia por Paraguay.

Finalmente, regresaron Fabián Bordagaray (Dorados, segunda de México) y Eugenio Isnaldo (Unión La Calera, de Chile).

El director técnico pretende un zaguero, un delantero y un volante creativo pero en el caso de estar en buenas condiciones los dos jugadores que volvieron, solamente buscaría al defensor.

El equipo se entrenará hoy en Bosques y tras el almuerzo se irá a Necochea, donde hará el trabajo más intenso desde el lunes hasta el martes 16 en el Complejo Poulsen.