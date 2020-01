El líder Argentinos volvió al trabajo con muchas novedades

Argentinos Juniors, el único líder da la Superliga, comenzará hoy la pretemporada en un predio de Escobar y tiene como objetivo tratar de hacer historia de la mano de Diego Dabove, ya que marcha puntero con una unidad de diferencia con respecto a su principal escolta, Boca, a siete fechas del final.

Luego del primer día de entrenamiento, el "Bicho" partirá a Mar del Plata, donde llevará adelante gran parte de la pretemporada y el primer amistoso programado será contra Alvarado de Mar del Plata, para el miércoles 15.

El elenco de La Paternal retornará a las prácticas luego de las fiestas, sin haber tenido grandes modificaciones en el plantel, más allá que puso a la venta al delantero Damián Batallini, quien todavía no conoce de su futuro.

Argentinos tendrá la vuelta de cuatro jugadores que estaban a préstamo: Kevin Mac Allister (Boca), Luca Falabella (Mitre de Santiago del Estero), Facundo Barboza (Godoy Cruz de Mendoza) y el arquero Federico Lanzillotta (Palestino de Chile), a quien igualmente le buscan club.

La continuidad de Diego Dabove

El entrenador Diego Dabove, quien firmó la renovación de su contrato hasta 2022 después de haber estado en carpeta de Racing de Avellaneda, también recibió en estas últimas horas el baldazo de agua fría sobre la posible no continuidad del defensor y capitán Miguel Angel Torrén.

El que rubricó la renovación de su préstamo fue Franco Moyano que continuará al menos seis meses más en La Paternal.

Torrén, de 31 años y con contrato hasta junio 2022, recibió un llamado de la dirigencia de Cerro Porteño de Paraguay, que igualmente todavía no realizó un ofrecimiento formal al "Bicho".

En el último mercado de pases, Independiente quiso al marcador central y el precio que se le fijó fue de 1.000.000 de dólares brutos, porque no tiene cláusula de salida.

Sin embargo, Davobe ya no contará con Enzo Ybáñez, ni Raúl Bobadilla, quienes se fueron en cedidos a Godoy Cruz y Guaraní de Paraguay, respectivamente.

Entre las altas, en las últimas horas surgieron dos nombres de delanteros con pasado en River: Daniel "Keko" Villalva (quedó libre de Veracruz de México) y Tomás Andrade (que vuelve del préstamo en Athlético Paranaense pero no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo).

En este contexto, Dabove mantiene la ilusión de poder llegar al título con Argentinos, que retomará la Superliga frente a Unión de Santa Fe.