El técnico Sergio Rondina dijo que para Arsenal "el mejor refuerzo es que no se vaya ninguno"

Sergio Gabriel Rondina, director técnico de Arsenal de Sarandi, dijo que "el mejor refuerzo para el equipo es que no se vaya ninguno", tras el regreso del plantel al trabajo con vistas a las últimas siete fechas de la Superliga.

"Hablé con los dirigentes, pretendo algunos refuerzos, pero si no es posible vamos a seguir con lo que tenemos, por lo que les pedí que al menos mantengan el equipo, el mejor refuerzo es que no se vaya ninguno", afirmó el entrenador de 48 años.

"Será un trabajo duro en la pretemporada para mejorar así algunos aspectos del equipo, seguimos teniendo como objetivo sumar 40 puntos que nos asegurarían la permanencia en primera división, aunque el intento además será poder clasificar a alguna de las copas internacionales", deslizó el DT, nacido en la ciudad bonaerense de Libertad.

"Sabemos del interés de Racing por el lateral derecho Fernando Torrent y vamos a tratar que se quede aunque aún no se formalizó nada. Pero en el caso de irse tenemos un chico del club, Ulises Abreliano, un defensor de 21 años que podría ser su reemplazo", amplió Rondina.

"Hay dos jugadores a los que ya les comuniqué que no serán tenidos en cuenta, el defensor Pablo Álvarez y el volante Lionel Laborda", cerró el ex mediocampista del club, entre 1992 y 1998.

El juvenil Laborda de 20 años, llegó en enero de 2019 desde Boca a préstamo, pero no convenció. A su vez el DT del conjunto del Viaducto desmintió la versión que indicaba las salidas del delantero Ezequiel Rescaldani y del volante Diego Núñez, quienes continuarán en el plantel.

Durante la semana volvieron 31 jugadores a los entrenamientos, una plantilla completa, salvo Facundo Pons, delantero 24 años a préstamo en Deportivo Riestra por 6 meses, sin cargo y sin opción.

En el primer día se realizaron trabajos físicos con pelota y volvieron a entrenar ayer, también en el estadio de Sarandí, por la mañana, a partir de las 9.

Hoy a la tarde viajarán a Balcarce para concretar el tramo más fuerte de la pretemporada, con dobles turnos, desde lunes 6 al sábado 11, y se alojarán en el hotel Balcarce, Los trabajos físicos y futbolísticos se llevarán a cabo en el estadio Municipal y en la cancha del club Amigos Unidos,

Arsenal tiene programados dos encuentros amistosos a su regreso, el miércoles 15 ante Atlético Tucumán, en Sarandí, y el sábado 18 frente a Lanús, en el estadio del "Granate".