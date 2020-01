En el marco del inicio de la pretemporada 2020, el entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, se refirió a la situación financiera por la que atraviesa el club, prefirió no hablar de refuerzos y manifestó su predisposición a colaborar para que la situación se regularice.

Consultado sobre el tema refuerzo, en declaraciones vertidas a la página oficial del club, el DT del Verde dijo: "Hay una cuestión económica que al club le está costando y nosotros respetamos eso. Si alguien se puede ir e ingresa dinero al club se verá, pero por el momento estamos en esta situación. Pero lo importante es que los jugadores que están puedan estar tranquilos con lo que pactaron".

De esta manera y como ya lo había anticipado el propio presidente del club, Fernando Chiófalo, la intención es abonar los meses de noviembre y diciembre; y después sí analizar la posibilidad de contratar algún futbolistas. No obstante, por el momento, el contexto indica que Sarmiento no ingresaría al mercado de pases, salvo que algún futbolista del plantel actual sea contratado en los próximos días.

Como ya es de público conocimiento, el único jugador que tendría alguna chance de emigrar sería el volante Sergio Quiroga, quien sería pretendido por Talleres de Córdoba pero por quien aún no llegó ninguna propuesta formal.

Por el momento, los 28 futbolistas que Delfino tiene a su disposición son: los arqueros Lautaro Amade, Facundo Daffonchio, Martín Moyano y Manuel Vicentini; y los defensores Wilfredo Olivera, Lucas Landa, Brian Salvareschi, Juan Antonini, Facundo Castet, Martín García, Luis Yamil Garnier y Lautaro Geminiani.

También los volantes Benjamín Borasi, Juan Caviglia, Fermín Antonini, Franco Leys, Fabio Vázquez, Federico Vismara, Claudio Pombo, Sergio Quiroga, Francisco Molina, Maximiliano Fornari, Gabriel Graciani y Ariel Cólzera; y los delanteros Fernando Núñez, Pablo Magnin, Facundo Castelli y Diego Chaves.

"Tenemos poco tiempo de trabajo", reconoció el DT

El entrenador Iván Delfino también expresó la satisfacción de poder contar con todos los futbolistas desde el primer día de la pretemporada. Al respecto, señaló: "Muy contento de volver al trabajo y lógicamente de tener trabajo. Ya arrancamos con la preparación, el domingo (por hoy) tendremos descanso y a partir del lunes continuaremos con el tramo más exigente".

Añadió: "Es muy importante contar con la presencia de todos los jugadores desde el primer día. Algunos se están recuperando de algunos problemas físicos, como el caso de Leys (Franco), pero noto que todos están con muchas ganas".

Por último, completó: "Los muchachos volvieron bien en relación al tema del peso y ahora la intención es ponernos bien mentalmente para afrontar lo que se viene. Tenemos poco tiempo así que vamos a trabajar de manera más intensa. Entendemos que la parte física es muy importante y por eso la idea es focalizar en este sentido".

Magnín remarcó la importancia de la pretemporada

El delantero Pablo Magnín dejó sus impresiones ante el inicio de la pretemporada y también se refirió a los rumores que lo desvinculaban de Sarmiento. "Estamos largando todos de cero y creo que si uno se pone en el lugar del técnico es muy positivo", remarcó.

Agregó: "Se habló mucho del interés de otros clubes pero creo que es normal. Como verán yo estoy acá y trabajando para seguir en Sarmiento. Esta es una parte que mucho a los jugadores no nos gusta pero entendemos que es importante".

"En el torneo pasado se notó que la parte física fue uno de los fuertes de este equipo, entonces, basándonos en eso, tenemos que trabajar y dar lo mejor de nosotros para llegar de la mejor al inicio del torneo", finalizó el goleador del equipo y también del campeonato.

Por último, cabe recordar que el plantel profesional completó ayer con un doble turno el segundo día de la pretemporada, hoy tendrá descanso y mañana los futbolistas se reencontrarán para dar inicio a las tareas correspondientes a la tercera jornada de la preparación.

En el reinicio del campeonato de la Primera Nacional, previsto para el fin de semana del 8 de febrero, el conjunto de nuestra ciudad visitará a Santamarina de Tandil por la décima sexta fecha.

En quince fechas disputadas, Sarmiento cosechó 30 puntos, producto de ocho victorias, seis empates y solo una derrota. Finalizó esa primera etapa en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Zona 2, debajo de San Martín de Tucumán que logró 34 puntos.