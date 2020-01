Mascherano se entrenó con Estudiantes por primera vez en su regreso al fútbol argentino

El experimentado volante Javier Mascherano se entrenó ayer por primera vez con Estudiantes de La Plata, luego de 14 años de ausencia en el fútbol argentino, que inició la pretemporada 2020 en City Bell, donde los dirigidos por Gabriel Milito también tuvieron la presentación del delantero Martín Cauteruccio y el regreso al club de Lucas Rodríguez.

Los jugadores comenzaron los trabajos a las 9.30 y pasadas las 10 ingresaron a la cancha 1 del Country Club de City Bell, donde una gran cantidad de hinchas le dieron la bienvenida al plantel y la mayor ovación se la llevó el ex capitán del seleccionado, a quien le mostraron su agradecimiento por haber elegido a Estudiantes.

Mascherano jugó por última vez en la Argentina el 3 de julio del 2005 en un partido entre River Plate y Huracán de Tres Arroyos.

Por su parte, Cauteruccio retornó al fútbol argentino luego de tres temporadas y Rodríguez jugó en el 2018 en la Major League Soccer.

La tarea de hoy fue sólo en un turno y las tareas en doble horario se realizarán el viernes y sábado para retomarlas el lunes luego de un domingo de descanso.

El profesor Sergio Di Bártolo dispuso distintas evaluaciones físicas y la más exigente fue el “yo yo test”, donde el defensor Mauricio Rosales fue el de mejor rendimiento.

De la primera práctica del año participaron 24 futbolistas, con tres ausentes: el chileno Gonzalo Jara, quien se sumará hoy; el colombiano Edwar López aún no solucionó la renovación del préstamo por seis más; y Nazareno Colombo está afectado a los entrenamientos del seleccionado preolímpico.

Habló Cauteruccio

El uruguayo Cauteruccio luego de rescindir con el Cruz Azul firmó el pasado lunes un contrato con el club platense por dos temporadas y media, hasta junio del 2022.

El delantero se mostró feliz en su primer contacto con la prensa y destacó que “será un honor jugar con Mascherano”.

El atacante dijo: “Siento una alegría inmensa, me hicieron sentir como en casa y comprobé en poco tiempo todo lo que se dice de Estudiantes. Elegí venir acá porque siempre mostraron interés en tenerme”.

La agenda de amistosos del equipo de Milito sufrió una modificación y el 15 de enero jugará con Barracas Central en lugar de Cerro Largo de Uruguay, previamente el 11 lo hará con Defensores de Cambaceres y el 18 ante Temperley.

Los 24 del plantel

Los 24 jugadores que estuvieron presentes en el inicio de la pretemporada son: Mariano Andújar, Emiliano González y Jerónimo Pourtau (arqueros); Facundo Sánchez, Facundo Mura, Iván Erquiaga y Mauricio Rosales (laterales); Jonathan Schunke, Gonzalo Jara y Juan Fuentes (centrales); Andrés Ayala, David Ayala, Iván Gómez, Javier Mascherano, Nahuel Estevez, Enzo Kalinski, Manuel Castro, Diego García, Lucas Rodríguez, Gastón Fernández, Darío Sarmiento (mediocampistas); Federico González, Mateo Retegui y Martín Cauteruccio (delanteros).

En cuanto al mercado de pases la búsqueda de la dirigencia de Estudiantes apunta a un lateral por izquierda, donde el sueño casi imposible es Marcos Rojo, por estas horas en el país y también en las tratativas está el chileno Alfonso Parot, entre otros nombres.

Por su parte, el juvenil Matías Pellegrini pasó por City Bell a saludar a sus ex compañeros y los primeros días de la semana próxima viajará a Estados Unidos para iniciar, el 18, la pretemporada con el Inter de Miami, el equipo del inglés David Beckam, que será dirigido por el uruguayo Diego Alonso.