Estudiantes inicia la pretemporada con Mascherano

El ex capitán del seleccionado "albiceleste" Javier Mascherano tendrá hoy su reencuentro con el fútbol argentino, después de catorce años y medio, cuando comience la pretemporada con Estudiantes de La Plata, el club que eligió para su retiro de la actividad.

A los 35 años y después de una exitosa carrera en el exterior, que tuvo como ciclo destacado ocho temporadas en el Barcelona de España, el "Jefecito" se pondrá bajo los órdenes de Gabriel Milito, ex compañero de plantel en el club catalán, para preparar su retorno efectivo a las canchas del país.

Mascherano, una apuesta integral del club platense por su rol de líder y su proyección como futuro técnico, apuntará a jugar el primera partido oficial del año para Estudiantes, que será el sábado 25 de enero frente a San Lorenzo, de visitante, por la 16ta. fecha de la Superliga.

En la vuelta al trabajo, el plantel "pincharrata" tendrá otras dos novedades: la incorporación del delantero uruguayo Martín Cauteruccio, ex goleador de Quilmes y San Lorenzo proveniente de Cruz Azul de México, y el regreso del mediocampista Lucas "Tití" Rodríguez, tras su paso por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

En cambio, no estará el juvenil Matías Pellegrini, última gran aparición de las divisiones inferiores, que continuará su carrera en el Inter de Miami del fútbol norteamericano.

Mientras negocia la extensión del préstamo del delantero colombiano Edwar López por otros seis meses, Estudiantes aguarda la posibilidad de concretar alguna transferencia más entre los jugadores que fueron sondeados de distintos clubes: Iván Gómez, Enzo Kalinski, Facundo Mura, Facundo Sánchez y Federico González.

La pretemporada se realizará íntegramente en el Country Club de City Bell y ya hay tres amistosos cerrados para el 11, 15 y 18 ante Defensores de Cambaceres, Cerro Largo de Uruguay y Temperley.