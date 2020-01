Beccacece asume a un Racing plagado de desafíos, después de un muy buen ciclo

El director técnico Sebastián Beccacece asume hoy a la conducción del plantel profesional de Racing Club, en el inicio de un año plagado de desafío deportivos después del muy buen ciclo de Eduardo "Chacho" Coudet.

El ex ayudante de Jorge Sampaoli tomará contacto por primera vez con todos sus nuevos jugadores en el arranque de la pretemporada, que está previsto para hoy.

El plantel de Racing comenzará a trabajar a partir de las 12 en el predio que la AFA tiene en Ezeiza. Primero se juntarán para almorzar y por la tarde -a partir de las 18- los jugadores realizarán la primera práctica, que será cerrada y sin atención a la prensa.

"Llego a un club con mucha historia, un lugar de privilegio y espero estar a la altura de este nuevo desafío. Uno elige dónde quiere estar y prioricé este lugar sobre otras ofertas", expresó Beccacece ayer, durante su presentación pública, acompañado del presidente Víctor Blanco y el director deportivo, Diego Milito.

La agenda deportiva 2020 tendrá al equipo enfocado en la Superliga -defiende el título-, la Copa Libertadores, la Copa de la Superliga, la Supercopa Argentina -título que definirá en una final con River Plate- y la Copa Argentina.

Beccacece, de 39 años, aceptó este nuevo reto después de un breve e infructuoso paso por Independiente esta misma temporada, del que buscará reivindicarse en el rival antagónico.

"Me siento más vinculado con el fútbol rosarino. Mi paso por Independiente fue muy fugaz y en nada influye de dónde vengo", se desligó ante la consulta sobre el posible condicionamiento de su pasado reciente.

Será el octavo entrenador en cruzar de vereda después de Pedro Dellacha, Humberto "Bocha" Maschio, José Omar Pastoriza, Humberto Grondona, Pedro Marchetta, Osvaldo "Chiche" Sosa y Miguel Ángel Brindisi.

El nuevo entrenador ya le hizo saber a la dirigencia su intención de reforzar el equipo en la línea de ataque, frente a la inminente partida de Jonathan Cristaldo y la avanzada edad de Lisandro López (36) y Darío Cvitanich (35).

El "Churry", denunciado por violencia de género a fines de 2019, planteó su intención de emigrar del país (irá al fútbol de Brasil o Chile) y Milito se comprometió a facilitar su salida, tal como lo reconoció en la presentación del flamante DT.

El primer delantero apuntado por Racing fue Ignacio Pusetto pero su contrato en Udinese de Italia hace imposible su vuelta al país, entonces el objetivo se posicionó en Héctor Fértoli (25), que no tiene lugar en San Lorenzo.

El club de Boedo intentará negociar al "Rayo" como moneda de cambio del defensor Alejandro Donatti (33), pese a que Blanco garantizó que ya existe un acuerdo para su continuidad.

El "Flaco" pretende una actualización salarial y la opción de pasar a San Lorenzo lo entusiasma por cuestiones afectivas.

Otros futbolistas de Racing buscados en este mercado de pases son Nery Domínguez, a quien Coudet quiere llevar al Inter de Porto Alegre, y el paraguayo Matías Rojas, por el que se recibió una oferta insuficiente del Almería de España.

Paralelamente, Racing está muy cerca de asegurarse su primer refuerzo, el extremo Benjamín Garré (19), formado en las divisiones inferiores de Vélez y proveniente del Manchester City de Inglaterra.

El debut oficial de Beccacece será el domingo 26 de enero ante Atlético Tucumán en Avellaneda por la 17ma. fecha de la Superliga, en la que Racing ocupa el octavo lugar con 26 puntos, cuatro menos que Argentinos Juniors, su siguiente rival el jueves 30 en La Paternal.